Бедные люди Бердска ждут помощи в пандемию коронавируса: Волонтер Вадим Назимов привезет продуктовые наборы. Объявлен новый сбор денег

Вадим Назимов - волонтер, зарегистрированный на сайте DOBRO.RU, капитан третьего ранга, который развозит продукты и бытовые товары нуждающимся по всему Бердску. Делает он это исключительно бесплатно, из благих побуждений. С апреля 2020 года Вадим Назимов помог 96 раз, некоторым особо нуждающимся семьям - несколько раз.
- Вне зависимости от того, будет ли сбор, я буду помогать, - заявил волонтер Вадим Назимов редакции «Курьер. Среда. Бердск» 17 июня.
Стоимость одного доставляемого продуктового набора - порядка 1100 рублей. Нуждающихся сейчас по-прежнему много: уже сейчас 6 человек заявили о том, что им нужна помощь: среди них онкобольной, безработная молодая мать, два инвалида.
На базе редакции «Курьер. Среда. Бердск» вновь открыт сбор средств:
карточка в Сбербанке
4276 1609 7158 3662 Галина Владимировна Коморникова. Перевод подписать "Корона не пройдет".
Обращение Вадима Назимова с предложением оказать помощь:
Добрый день, читатели сайт «Курьер. Среда. Бердск»!
Меня зовут Вадим Назимов, в Бердске многие меня знают, я — волонтёр, зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov)
Оказываю помощь по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости в Бердске людям, которые реально в этом нуждаются: пожилым, инвалидам и одиноким матерям с маленькими детьми. Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону +79138915939.
Перечень продуктов, которые нужны, можно написать в Вотсап или смс.
Доставка до квартиры или дома будет бесплатной.
С уважением, Назимов В.И.
Еженедельно мы будем публиковать отчет о собранных средствах и о том, на помощь кому они были потрачены, скольким мы уже помогли.