Бедные люди Бердска ждут помощи в пандемию коронавируса: Волонтер Вадим Назимов привезет продуктовые наборы. Объявлен новый сбор денег
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Бедные люди Бердска ждут помощи в пандемию коронавируса: Волонтер Вадим Назимов привезет продуктовые наборы. Объявлен новый сбор денег

12:06:266/17/2021,Алиса ЕршоваФото: Вадима Назимова
0

Стоимость одного продуктового набора - порядка 1100 рублей. На очереди уже 6 нуждающихся, и будут еще.

Собранные деньги идут на помощь нуждающимся: им покупают продукты и бытовые товары
Собранные деньги идут на помощь нуждающимся: им покупают продукты и бытовые товары

Вадим Назимов - волонтер, зарегистрированный на сайте DOBRO.RU, капитан третьего ранга, который развозит продукты и бытовые товары нуждающимся по всему Бердску. Делает он это исключительно бесплатно, из благих побуждений. С апреля 2020 года Вадим Назимов помог 96 раз, некоторым особо нуждающимся семьям - несколько раз.

- Вне зависимости от того, будет ли сбор, я буду помогать, - заявил волонтер Вадим Назимов редакции «Курьер. Среда. Бердск» 17 июня.

Стоимость одного доставляемого продуктового набора - порядка 1100 рублей. Нуждающихся сейчас по-прежнему много: уже сейчас 6 человек заявили о том, что им нужна помощь: среди них онкобольной, безработная молодая мать, два инвалида.

На базе редакции «Курьер. Среда. Бердск» вновь открыт сбор средств:

карточка в Сбербанке
4276 1609 7158 3662 Галина Владимировна Коморникова. Перевод подписать "Корона не пройдет".

Обращение Вадима Назимова с предложением оказать помощь:

Добрый день, читатели сайт «Курьер. Среда. Бердск»!
Меня зовут Вадим Назимов, в Бердске многие меня знают, я — волонтёр, зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov)
Оказываю помощь по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости в Бердске людям, которые реально в этом нуждаются: пожилым, инвалидам и одиноким матерям с маленькими детьми. Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону +79138915939.
Перечень продуктов, которые нужны, можно написать в Вотсап или смс.
Доставка до квартиры или дома будет бесплатной.
С уважением, Назимов В.И.

Еженедельно мы будем публиковать отчет о собранных средствах и о том, на помощь кому они были потрачены, скольким мы уже помогли.

«Дно, а не мужчина»: реакция Рудковской на истерику Бузовой
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Человек стареет рывками: три возраста, когда это происходит
Даже спустя года можно узнать, был ли у вас Covid: 3 признака
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Не 36.6 — какая температура на самом деле считается нормой
Украинец открыл правду, что в его стране думают о России и Крыме
Погибла мгновенно: 19-летняя девушка умерла в метро Москвы
Путин рассказал о России после своего ухода с поста президента
помощьволонтерсбор денегмалоимущиеинвалиды. пенсионерыоткрыт сбор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему вы помогаете/не помогаете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскБедные люди Бердска ждут помощи в пандемию коронавируса: Волонтер Вадим Назимов привезет продуктовые наборы. Объявлен новый сбор денег
    12:06:26 6/17/2021
    Бедные люди Бердска ждут помощи в пандемию коронавируса: Волонтер Вадим Назимов привезет продуктовые наборы. Объявлен новый сбор денег
    БердскНа каких пляжах официально разрешат купаться в Бердске летом-2021. Список мест для отдыха
    12:01:07 6/17/2021
    На каких пляжах официально разрешат купаться в Бердске летом-2021. Список мест для отдыха
    Оперштаб не исключает ужесточения антиковидных ограничений при недостаточных темпах вакцинации
    11:57:12 6/17/2021
    Оперштаб не исключает ужесточения антиковидных ограничений при недостаточных темпах вакцинации
    Пассажирка выпала из автобуса и ей ампутировали ногу: Подробности инцидента
    11:55:41 6/17/2021
    Пассажирка выпала из автобуса и ей ампутировали ногу: Подробности инцидента
    БердскТополиный пух пять раз подожгли взрослые и дети в центре Бердска в июне 2021
    11:49:42 6/17/2021
    Тополиный пух пять раз подожгли взрослые и дети в центре Бердска в июне 2021
    СК будет расследовать уголовные дела в отношении детей по новым правилам, решила Госдума
    11:47:43 6/17/2021
    СК будет расследовать уголовные дела в отношении детей по новым правилам, решила Госдума
    БердскБез копейки живут больной раком и молодая мама: Волонтер Вадим Назимов помог бедным жителям Бердска 96 раз. В коронавирус собрали 109 000 рублей
    11:24:20 6/17/2021
    Без копейки живут больной раком и молодая мама: Волонтер Вадим Назимов помог бедным жителям Бердска 96 раз. В коронавирус собрали 109 000 рублей
    Можно ли работать на огороде 17 июня на Троицу умерших?
    11:20:43 6/17/2021
    Можно ли работать на огороде 17 июня на Троицу умерших?
    Пострадавшим во время взрыва газовой АЗС в Новосибирске выплатят страховку от 60 000 рублей до 2 млн рублей
    10:51:43 6/17/2021
    Пострадавшим во время взрыва газовой АЗС в Новосибирске выплатят страховку от 60 000 рублей до 2 млн рублей
    Троих селян зарезал пенсионер во время скандала
    10:35:15 6/17/2021
    Троих селян зарезал пенсионер во время скандала