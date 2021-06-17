СК будет расследовать уголовные дела в отношении детей по новым правилам, решила Госдума
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СК будет расследовать уголовные дела в отношении детей по новым правилам, решила Госдума

11:47:436/17/2021Фото: pixabay
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Раньше это можно было делать только после постановления прокурора.

У СК появилось право на предварительное расследование преступлений в отношении детей

Вчера, 16 июня, Госдума приняла новый закон, согласно которому следователи СК могут в отдельных случаях проводить предварительное расследование преступлений, которые совершены в отношении детей. При этом, эти преступления должны быть небольшой и средней тяжести.

Отметим, что с 1 января 2012 года к подследственности следователей Следственного комитета относятся тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении детей. Но часто, в ходе их расследования выявляются и другие преступления небольшой и средней тяжести. Но расследовать их можно было только по решению прокурора.

"Предлагается предоставить следователям Следственного комитета Российской Федерации право производства предварительного расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 125, 151 и 156 УК, в случае их выявления в ходе расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних", - говорится в пояснительной записке.

Отметим, что речь идет о преступлениях по статьям 125 (оставление в опасности), 151 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 150 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

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