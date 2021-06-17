На каких пляжах официально разрешат купаться в Бердске летом-2021. Список мест для отдыха
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На каких пляжах официально разрешат купаться в Бердске летом-2021. Список мест для отдыха

12:01:076/17/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Специальная комиссия 17 июня начала приемку пляжей, расположенных на бердском побережье. В зоне внимания проверяющих Бердский залив и Обское море.

Пока акватория в "Старом Бердске" не очень привлекательна

С утра 17 июня специальная комиссия приступила к проверке бердских пляжей. Это делается согласно постановлению мэра Бердска Евгения Шестернина, которое он подписал во вторник.

Начали проверку с муниципального пляжа «Дюны», расположенного на берегу Бердского залива. По предварительной оценке главного инспектора ГИМС Олега Колобова, в целом ситуация неплохая. Он включен в комиссию наряду с вице-мэром Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимиром Захаровым, начальником управления гражданской защиты Василием Пономаревым и представителями управления природными ресурсами Бердска.

По постановлению главы города проверка бердских пляжей должны была идти в течение двух дней. Но, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Олег Колобов, решили завершить ее за быстрее — в течение четверга. Чтобы дать возможность владельцам или арендаторам пляжей быстрее устранить нарушения и официально начать купальный сезон.

В документе, подписанным мэром Шестерниным значатся пять бердских пляжей, которым разрешат принимать отдыхающих, если, конечно, комиссия это позволит. Ведь ее главная задача - обеспечить безопасность людей «на водных объектах города Бердска, охрана их жизни и здоровья».

Итак, в летнем сезоне-2021 на бердском побережье откроются муниципальный пляж «Дюны», городской пляж «Старый Бердск», парк отдыха «На камнях», пляжи санатория «Сосновка» и пансионата «Былина». В остальных местах Бердска купание будет считаться запрещенным.

Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане начали купаться еще в конце мая. Тогда люди в воде были замечены на микрорайоновском пляже, который пока очень захламлен топляком и мусором. Не лучше ситуация была до недавнего времени и на пляже «Старый Бердск».

Неделю назад там шли приготовления к открытию летнего сезона — наводили порядок на территории, косили траву, подделывали конструкции. Но вода в Обском море была далеко от берега. А на открытых пространствах у самой кромки водохранилища все усыпано мелким топляком. Крупный, судя по всему, собрали заранее. Кучи огромных бревен свалены возле лесного массива у «Старого Бердска».

Подробности о том, чем закончилась сегодняшняя приемка бердских пляжей, кому дали разрешение принимать отдыхающих, - в ближайшее время.

Не много есть желающих лезть в такую воду

Крупный топляк собрали на берегу пляжа "Старый Бердск"

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