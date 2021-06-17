Пассажирка выпала из автобуса и ей ампутировали ногу: Подробности инцидента
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Пассажирка выпала из автобуса и ей ампутировали ногу: Подробности инцидента

11:55:416/17/2021Фото: pixabay
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По предварительным данным, она не держалась за поручни и выпала из пассажирского транспорта.

Женщина выпала из автобуса и лишилась ноги

Накануне стало известно о серьезном ЧП, которое произошло в Кемерове. Там из автобуса выпала 46-летняя женщина. К сожалению, водитель не заметил этого и проехал по ноге пассажирке. В итоге, конечность пришлось ампутировать.

Как сообщили в региональном ГИБДД, водитель автобуса закрыл двери после посадки и начал движение. Но по какой-то причине произошло аварийное открывание дверей и в результате, из автобуса выпала женщина. После этого ее экстренно доставили в ближайшую больницу, где и ампутировали ногу сейчас она проходит лечение.

По предварительной информации, женщина выпала из-за того, что не держалась за поручни. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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