Пассажирка выпала из автобуса и ей ампутировали ногу: Подробности инцидента

Накануне стало известно о серьезном ЧП, которое произошло в Кемерове. Там из автобуса выпала 46-летняя женщина. К сожалению, водитель не заметил этого и проехал по ноге пассажирке. В итоге, конечность пришлось ампутировать.
Как сообщили в региональном ГИБДД, водитель автобуса закрыл двери после посадки и начал движение. Но по какой-то причине произошло аварийное открывание дверей и в результате, из автобуса выпала женщина. После этого ее экстренно доставили в ближайшую больницу, где и ампутировали ногу сейчас она проходит лечение.
По предварительной информации, женщина выпала из-за того, что не держалась за поручни. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.