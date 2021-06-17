Оперштаб не исключает ужесточения антиковидных ограничений при недостаточных темпах вакцинации
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Оперштаб не исключает ужесточения антиковидных ограничений при недостаточных темпах вакцинации

11:57:126/17/2021Фото: pexels.com
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Только формирование коллективного иммунитета благодаря массовой вакцинации и строгое соблюдение всех санитарных мер в общественных местах позволят избежать ужесточения к осени антиковидных мер.

коронавирус, пандемия, COVID-19
Оперштаб не исключает ужесточения антиковидных ограничений при недостаточных темпах вакцинации

Эти вопросы рассмотрены на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции под председательством первого заместителя Губернатора Новосибирской области Юрия Петухова.

Как сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, уже больше двух недель в Новосибирской области наблюдается прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«В связи со сложившейся в регионе с эпидемической ситуацией, увеличивается количество госпитализаций в инфекционные стационары. Министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение о дальнейшем перепрофилировании больниц. 18 июня как инфекционный госпиталь начнет принимать пациентов терапевтический корпус Горбольницы № 1. 19 июня – хирургический корпус больницы скорой помощи № 2. Только вакцинация, соблюдение социальной дистанции и ношение масок в общественных местах, позволят избежать увеличения прироста заболеваемости. В регионе развернута большая сеть пунктов вакцинопрофилактики, вакцин сегодня на территории области достаточно. Если к осени не будет сформирован коллективный иммунитет, оперштаб не исключают возвращения действующих ранее ограничений. Поэтому призываю всех граждан прийти на пункты вакцинации и сделать прививку, а работодателей провести дополнительную разъяснительную работу среди своих сотрудников», – подчеркнул министр.

Оперштаб поручил профильным министерствам Новосибирской области активно содействовать организации вакцинации в коллективах подведомственных и курируемых предприятий, а также обратить внимание руководителей торговых организаций, общепита и транспорта на важность выполнения персоналом и клиентами мер безопасности – соблюдению социальной дистанции и ношению масок.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе развернуты 95 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области, сформированы 87 выездных медицинских бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы и маломобильных граждан на дому. Работает круглосуточный пункт вакцинации в Новосибирске. Также привиться можно в торговых центрах и на общественных территориях Новосибирска, полный список которых опубликован на сайте регионального минздрава.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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