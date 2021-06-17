Маленькие девочки шокировали родителей страшной правдой. Малышки молчали целый год

Недавно стало известно, что в Омской области арестовали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании ребенка. Но накануне стало известно, что возможно он изнасиловал сразу четырех маленьких девочек, а не одну, как предполагалось ранее.
«В мае 2020 года в дом к мужчине пришли четыре подружки в возрасте от 6 до 8 лет, в отношении которых обвиняемый и совершил развратные и другие действия сексуального характера», - пояснили в СКР по Омской области. Эту страшную тайну подружки хранили целый год и только потом рассказали обо всем родителям, которые тут же обратились к силовикам.
Выяснилось, что три девочки дружили с дочкой подозреваемого. В один из дней они пришли в гости к своей подруге. И пока они играли, мужчина по одной выводил детей в другую комнату и там насиловал их.
В данный момент расследование этого дела продолжается. Обвиняемый по ходатайству следствия арестован судом. Свою вину он не отрицает.