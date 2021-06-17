Тело пропавшего 15-летнего подростка нашли в озере у жилмассива "Радуга Сибири" Новосибирска

В Новосибирской области Следственный комитет проводит проверку по факту пропажи 15-летнего подростка. Заявление о его исчезновении поступило в полицию 16 июня.
Правоохранители начали проводить следственные действия и в итоге, подростка нашли, но к сожалению, мертвым. Его тело без признаков насильственной смерти обнаружено в озере, расположенного у жилмассива «Радуга Сибири».
В настоящее время следователем следственного отдела по Ленинскому району города Новосибирска производится осмотр места, где было обнаружено тело подростка, выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы выяснить причину его смерти.