Пекарню построит приют для наркоманов и алкоголиков "Шанс" под Бердском на грант Путина в 800 000 рублей

Центр «Шанс» - небольшое здание за Агролесом, где живут те, кто оказался в трудной жизненной ситуации: это бывшие наркоманы, алкоголики, те, кто принадлежит к маргинальным группам. Им дают новую жизнь: ежедневное трехразовое питание, кров, медицинскую помощь, помощь в трудоустройстве. Для многих это действительно возможность начать жизнь заново.
Сейчас в центре «Шанс» живет 30 человек, а еще есть те, кто в деревне, всего мест в центре - 50. 16 июня стало известно, что центр выиграл президентский грант на сумму 821 383 рубля. Эти деньги «Шанс» потратит на строительство пекарни.
- Я всегда счастлив, когда государство помогает. Это был долгий путь: сначала мы учились писать городские гранты, затем областные, а теперь выиграли президентский, - рассказал директор и основатель центра «Шанс» Александр Кривалуцкий.
Целевые деньги полностью будут потрачены на пекарню: для нее уже найдена комната, подготавливаются документы, оборудование будет заказано в Москве. Самое сложное - получить одобрение всех документов, а затем пекарня будет быстро построена.
У пекарни много задач и функций - во-первых, это обеспечение всего центра своим вкусным, качественным хлебом:
- Мы сами покупаем хлеб для приюта, его нужно много, и он некачественный. Качественный хлеб дорогой, его мы позволить себе не можем, - говорит директор.
Во-вторых, это обеспечение рабочих мест в центре. Одной из важнейших задач «Шанса» является получение проживающих там каких-тог профессиональных навыков: это способствует реабилитации и социализации, а по выходу из социального приюта они будут в состоянии сами построить свою жизнь.
- У нас уже есть трудоустройство в самом центре, например, в сфере услуг. Во время пандемии к нам прибавилось довольно много новых жильцов. Мы объединяемся с предпринимателями, чтобы организовать рабочие места для проживающих в приюте, - рассказывает Александр Кривалуцкий.
На будущий год центр «Шанс» планирует написать и, разумеется, выиграть еще один президентский грант, связанный с обеспечением мест для трудоустройства и с адаптацией детей. Подробности пока не сообщают - боятся, что может не сложиться, и тогда блистательный анонс будет неуместным.
- Сегодня я вошел в комиссию по делам несовершеннолетних. новый проект будет связан с помощью неблагополучным семьям, чтобы дети тоже могли найти работу. Это будет проект, где найдут специалиста, чтобы он обучал их профессии. Чтобы дети не болтались, не попрошайничали, не пили, не курили, - делится директор социального приюта «Шанс».
Сама пекарня, в которой жители приюта будут сами печь хлеб для себя, и которая обеспечит им рабочие места, откроется примерно через два месяца - ее хотят открыть как можно более короткие сроки.
Размер гранта: 436 508,00 руб.
Софинансирование: 384 875,00 руб.
Общая сумма на реализацию проекта: 821 383,00 руб.
Проект будет реализован с 30.06.2021 по 30.12.2021.