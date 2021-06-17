Пекарню построит приют для наркоманов и алкоголиков "Шанс" под Бердском на грант Путина в 800 000 рублей
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Пекарню построит приют для наркоманов и алкоголиков "Шанс" под Бердском на грант Путина в 800 000 рублей

4:46:426/17/2021,Алиса ЕршоваФото: «Курьер. Среда. Бердск»
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Для нее уже найдена комната, подготавливаются документы, оборудование будет заказано в Москве. Самое сложное - получить одобрение всех документов, а затем пекарня будет быстро построена.

Центр «Шанс» выиграл президентский грант на строительство пекарни почти за 900 тыс. рублей
Центр «Шанс» выиграл президентский грант на строительство пекарни почти за 900 тыс. рублей

Центр «Шанс» - небольшое здание за Агролесом, где живут те, кто оказался в трудной жизненной ситуации: это бывшие наркоманы, алкоголики, те, кто принадлежит к маргинальным группам. Им дают новую жизнь: ежедневное трехразовое питание, кров, медицинскую помощь, помощь в трудоустройстве. Для многих это действительно возможность начать жизнь заново.

Сейчас в центре «Шанс» живет 30 человек, а еще есть те, кто в деревне, всего мест в центре - 50. 16 июня стало известно, что центр выиграл президентский грант на сумму 821 383 рубля. Эти деньги «Шанс» потратит на строительство пекарни.

- Я всегда счастлив, когда государство помогает. Это был долгий путь: сначала мы учились писать городские гранты, затем областные, а теперь выиграли президентский, - рассказал директор и основатель центра «Шанс» Александр Кривалуцкий.

Целевые деньги полностью будут потрачены на пекарню: для нее уже найдена комната, подготавливаются документы, оборудование будет заказано в Москве. Самое сложное - получить одобрение всех документов, а затем пекарня будет быстро построена.

У пекарни много задач и функций - во-первых, это обеспечение всего центра своим вкусным, качественным хлебом:
- Мы сами покупаем хлеб для приюта, его нужно много, и он некачественный. Качественный хлеб дорогой, его мы позволить себе не можем, - говорит директор.

Во-вторых, это обеспечение рабочих мест в центре. Одной из важнейших задач «Шанса» является получение проживающих там каких-тог профессиональных навыков: это способствует реабилитации и социализации, а по выходу из социального приюта они будут в состоянии сами построить свою жизнь.

- У нас уже есть трудоустройство в самом центре, например, в сфере услуг. Во время пандемии к нам прибавилось довольно много новых жильцов. Мы объединяемся с предпринимателями, чтобы организовать рабочие места для проживающих в приюте, - рассказывает Александр Кривалуцкий.

На будущий год центр «Шанс» планирует написать и, разумеется, выиграть еще один президентский грант, связанный с обеспечением мест для трудоустройства и с адаптацией детей. Подробности пока не сообщают - боятся, что может не сложиться, и тогда блистательный анонс будет неуместным.

- Сегодня я вошел в комиссию по делам несовершеннолетних. новый проект будет связан с помощью неблагополучным семьям, чтобы дети тоже могли найти работу. Это будет проект, где найдут специалиста, чтобы он обучал их профессии. Чтобы дети не болтались, не попрошайничали, не пили, не курили, - делится директор социального приюта «Шанс».

Сама пекарня, в которой жители приюта будут сами печь хлеб для себя, и которая обеспечит им рабочие места, откроется примерно через два месяца - ее хотят открыть как можно более короткие сроки.

Размер гранта: 436 508,00 руб.

Софинансирование: 384 875,00 руб.

Общая сумма на реализацию проекта: 821 383,00 руб.

Проект будет реализован с 30.06.2021 по 30.12.2021.

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