Депутат из Новосибирска Вера Ганзя обвинила Госдуму в антинародных законах
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Депутат из Новосибирска Вера Ганзя обвинила Госдуму в антинародных законах

4:12:376/17/2021Фото: duma.gov.ru
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Обо всех своих претензиях она рассказала на выступление перед журналистами в парламенте.

Ганзя возмущена работой исполнительной власти

Депутат новосибирской думы от партии КПРФ Вера Ганзя заявила на днях, что Седьмой созыв Госдумы, который заканчивает работу, запомнился репрессивными и антинародными законами, продиктованными исполнительной властью.

«Чем запомнилась именно эта Дума. Наверное, только ленивый не ругает именно этот созыв. За что? Во-первых, за репрессивные законы, во-вторых — за антинародные законы, такие как пенсионная, мусорная реформы, повышение налогов, — сказала Ганзя, на своем выступлении перед журналистами в парламенте. — Но я хочу вам сказать, что не здесь принимались решения, и эта Дума только усилила тенденцию к тому, что представительные органы власти в Российской Федерации превращаются в пятое колесо политической телеги. Почему? Потому что решения принимают не они, не представители народа, а исполнительная власть».

Также она напомнила, что в 90-е годы было 35 регионов-доноров, а потом их число сократилось до 13.

«В самом низу этой чудовищной таблицы Мордовия. Ее государственный долг 195%, то есть в два раза больше, чем свои собственные доходы, — рассказала Ганзя. — Следующей идет Хакасия — 137%, затем Удмуртия — 130%, и еще три региона, у которых около 100%. Чудовищное неравноправие регионов в доступе к ресурсам, дотациям, субвенциям и субсидиям. В результате получается, что уровень жизни в разных регионах разный. Но мы же не можем всегда ориентироваться только на Москву и Петербург, мы должны ориентироваться на то, как живут люди в самых дальних уголках нашей страны, а там ситуация крайне сложная».

Также она затронула тему объединения нескольких регионов в один. Это предложение ее крайне возмущает.

Сейчас их 85, планируется оставить 41 регион, чтобы было меньше проблем. Я думаю, нисколько не будет меньше этих проблем, потому что это будет чудовищная ошибка — у нас многонациональная страна и у нас много национальных республик. И эти республики могут просто-напросто не понять такое движение федерального центра по отношению к их национальной идентичности, а, следовательно, межнациональные конфликты могут просто вспыхнуть на ровно месте», — подчеркнула новосибирский депутат.

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