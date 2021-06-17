В России вновь выявили рекордное число зараженных коронавирусом: 13 397 за сутки на 17 июня 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России вновь выявили рекордное число зараженных коронавирусом: 13 397 за сутки на 17 июня 2021

4:16:076/17/2021Фото: pixabay
0

Скончались еще несколько сотен заболевших ковидом.

Больше 13 тысяч зараженных коронавирусом выявили в России
Сюжет: Третья волна коронавируса
Шесть пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки на 17 июня 2021. Заболевших +102

Шесть пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки на 17 июня 2021. Заболевших +102Почему в городах России забывают про статистику о зараженных за сутки: Бердск не исключениеЕщё 14 новости

Сегодня оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о том, что в стране выявили еще 13 397 пациентов, зараженных коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 249 990.

Также стало известно, что за минувшие сутки в России умерло еще 396 человек с коронавирусом. За вчерашние сутки из число составило 379 человек. Общее число смертей пациентов с коронавирусом – 127 576.

Отметим, что за все время, пока бушует пандемия, в стране COVID-19 вылечились 4 828 500 пациентов. За сутки выздоровели 10 256 человек, накануне — 8597.

Путин назвал единственное обязательство по Украине
Путин рассказал о реакции Байдена при обсуждении Украины
Скончался народный артист РФ, солист Москонцерта и шансонье
Онищенко назвал альтернативу прививке от коронавируса
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Путин искрометно пошутил на встрече с Байденом: как это было
Байден одним жестом показал итог переговоров с Путиным
Россиянка описала поездку в Тунис резонансной фразой
Президент Украины назвал условие для открытия русских школ
статистикакоронавирусзаболевшие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Уже болели коронавирусом?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Тело пропавшего 15-летнего подростка нашли в озере у жилмассива "Радуга Сибири" Новосибирска
    3:53:33 6/17/2021
    Тело пропавшего 15-летнего подростка нашли в озере у жилмассива "Радуга Сибири" Новосибирска
    Шесть пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки на 17 июня 2021. Заболевших +102
    3:46:58 6/17/2021
    Шесть пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки на 17 июня 2021. Заболевших +102
    Студенту с сине-зелеными волосами и пирсингом занизили оценку на защите диплома. Он снял видео в Тик Ток
    3:43:58 6/17/2021
    Студенту с сине-зелеными волосами и пирсингом занизили оценку на защите диплома. Он снял видео в Тик Ток
    Бердск"Он был жив и откликнулся на мой голос": Трагические подробности смерти 27-летнего мотоциклиста Ивана Мельникова на Ducati 16 июня в Бердске
    3:39:58 6/17/2021
    "Он был жив и откликнулся на мой голос": Трагические подробности смерти 27-летнего мотоциклиста Ивана Мельникова на Ducati 16 июня в Бердске
    Внук нобелевского лауреата Жореса Алферова с ножом отобрал у таксиста машину и попал в ДТП в Подмосковье
    3:22:07 6/17/2021
    Внук нобелевского лауреата Жореса Алферова с ножом отобрал у таксиста машину и попал в ДТП в Подмосковье
    Можно ли ходить на кладбище 17 июня на Семик - Троицу умерших?
    3:20:49 6/17/2021
    Можно ли ходить на кладбище 17 июня на Семик - Троицу умерших?
    Анастасия Макеева набросилась на экс-супругу мужа Светлану Малькову. Детали скандала
    3:02:48 6/17/2021
    Анастасия Макеева набросилась на экс-супругу мужа Светлану Малькову. Детали скандала
    БердскТроица-2021: В Бердске пустят два дополнительных автобуса до кладбища 19 июня - расписание
    2:59:36 6/17/2021
    Троица-2021: В Бердске пустят два дополнительных автобуса до кладбища 19 июня - расписание
    Маленькие девочки шокировали родителей страшной правдой. Малышки молчали целый год
    2:52:29 6/17/2021
    Маленькие девочки шокировали родителей страшной правдой. Малышки молчали целый год
    С Днём отца 20 июня: открытки для любимого папы с нежными словами поздравления
    2:40:28 6/17/2021
    С Днём отца 20 июня: открытки для любимого папы с нежными словами поздравления