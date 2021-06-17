В России вновь выявили рекордное число зараженных коронавирусом: 13 397 за сутки на 17 июня 2021

Сегодня оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о том, что в стране выявили еще 13 397 пациентов, зараженных коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 249 990.
Также стало известно, что за минувшие сутки в России умерло еще 396 человек с коронавирусом. За вчерашние сутки из число составило 379 человек. Общее число смертей пациентов с коронавирусом – 127 576.
Отметим, что за все время, пока бушует пандемия, в стране COVID-19 вылечились 4 828 500 пациентов. За сутки выздоровели 10 256 человек, накануне — 8597.