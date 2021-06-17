Аудиторию в интернете посчитают в России
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Аудиторию в интернете посчитают в России

4:41:086/17/2021Фото: pixabay.com
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Документ прошел третье, окончательное чтение.

Принят закон об измерении объема интернет-аудитории

В соответствии с законом Роскомнадзор в срок до 1 августа 2021 года должен будет провести в установленном порядке отбор уполномоченной организации по исследованию объема аудитории с прекращением полномочий ранее отобранной уполномоченной организации.

Документ был разработан для обеспечения сопоставимости, открытости, достоверности и полноты данных, полученных в результате исследований объема аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач), сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и иных информационных ресурсов интернете, распространяющих продукцию СМИ, аудиовизуальных произведений и иную общедоступную информацию.

Исследования объема аудитории в интернете будут проводиться на основании методики, утверждаемой Роскомнадзором. Реестр информресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, также будет формироваться этим ведомством. При этом порядок ведения такого реестра и перечень входящих в него данных будут утверждаться Правительством РФ.

Владелец информационного ресурса в свою очередь будет обязан обеспечить возможность проведения исследований и предоставить необходимые для этого данные. При этом для организации-измерителя законом устанавливается ряд ограничений. В том числе она не вправе использовать данные, полученные от владельцев информресурсов, иначе, чем в целях проведения исследований, а также не может распространять рекламу.

«Реализация положений федерального закона создаст возможность для проведения кроссмедийных исследований аудитории аудиовизуальных произведений и иной информации, распространяемой в сети Интернет и в иных средах распространения, позволит обеспечить сопоставимость получаемых данных, в чем прежде всего заинтересованы участники рынка», — отмечалось в пояснительной записке.

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