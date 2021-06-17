Самые свежие подробности из жизни знаменитой фронтовички Бердска: Переехала ли в новую квартиру 98-летняя Мария Левина
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Самые свежие подробности из жизни знаменитой фронтовички Бердска: Переехала ли в новую квартиру 98-летняя Мария Левина

5:34:286/17/2021,Алиса ЕршоваФото: «Курьер. Среда. Бердск»
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Мария Левина в 2019 году получила квартиру от благотворительного фонда из Омска и 1,6 млн рублей от администрации Бердска на благоустроенную квартиру.

Мария Левина отказалась от 1,6 млн рублей на квартиру от государства
Мария Левина отказалась от 1,6 млн рублей на квартиру от государства

Марии Левиной было 17 лет, когда началась война. Она побывала на самом фронте - в холодных склизких окопах, а теперь живет в маленьком аварийном домике на Урицкого: стены там покрывает плесень, удобства на улице, дом подмывают грунтовые воды. Щитовой дом 1961 года не пригоден для жилья - это Мария Игнатьевна доказывала много лет, а теперь, очевидно, сама не хочет это признавать.

В 2019 году фронтовичка написала видео-обращение к Владимиру Путину: после этого Омский благотворительный фонд подарил ей благоустроенную квартиру, а затем администрация Бердска выделила 1,6 миллионов рублей на покупку жилья, но от них пенсионерка отказалась, равно как и жить у уже подаренной ей квартире.

Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск» женщина прожила в своей новой квартире два дня, а затем вернулась в свой аварийный дом, где отметила Новый Год и Рождество и где продолжает жить до сих пор вместе с 69-летним сыном.

- Течёт кругом, гниль, сгнил дом, невозможно! Под полом вода, сырость, - жаловалась Мария Левина президенту в 2019 году.

Условия в доме с тех пор лучше не стали: ремонт здесь не делали с 2015 года, а вот фронтовичка почему-то примирилась с условиями и не согласилась жить в обустроенной квартире.

- До сих пор Мария Левина в выделенную ей квартиру не переехала, - сообщила директор КСЦОН Татьяна Савельева 17 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск».

В чем причины такого странного изменения мнения о квартире и переезда обратно в «завалюшку», как ее называла в своем видео Мария Игнатьевна, 1961 года, неизвестно: сын фронтовички, Борис Левин, настойчиво отказывается от разговоров со СМИ.

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