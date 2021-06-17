Самые свежие подробности из жизни знаменитой фронтовички Бердска: Переехала ли в новую квартиру 98-летняя Мария Левина

Марии Левиной было 17 лет, когда началась война. Она побывала на самом фронте - в холодных склизких окопах, а теперь живет в маленьком аварийном домике на Урицкого: стены там покрывает плесень, удобства на улице, дом подмывают грунтовые воды. Щитовой дом 1961 года не пригоден для жилья - это Мария Игнатьевна доказывала много лет, а теперь, очевидно, сама не хочет это признавать.
В 2019 году фронтовичка написала видео-обращение к Владимиру Путину: после этого Омский благотворительный фонд подарил ей благоустроенную квартиру, а затем администрация Бердска выделила 1,6 миллионов рублей на покупку жилья, но от них пенсионерка отказалась, равно как и жить у уже подаренной ей квартире.
Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск» женщина прожила в своей новой квартире два дня, а затем вернулась в свой аварийный дом, где отметила Новый Год и Рождество и где продолжает жить до сих пор вместе с 69-летним сыном.
- Течёт кругом, гниль, сгнил дом, невозможно! Под полом вода, сырость, - жаловалась Мария Левина президенту в 2019 году.
Условия в доме с тех пор лучше не стали: ремонт здесь не делали с 2015 года, а вот фронтовичка почему-то примирилась с условиями и не согласилась жить в обустроенной квартире.
- До сих пор Мария Левина в выделенную ей квартиру не переехала, - сообщила директор КСЦОН Татьяна Савельева 17 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск».
В чем причины такого странного изменения мнения о квартире и переезда обратно в «завалюшку», как ее называла в своем видео Мария Игнатьевна, 1961 года, неизвестно: сын фронтовички, Борис Левин, настойчиво отказывается от разговоров со СМИ.