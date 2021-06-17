На пляжах «Сосновки» и «Былины» официально разрешили купаться в Бердске: Остальные на 17 июня 2021 под замком - добро не дали
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На пляжах «Сосновки» и «Былины» официально разрешили купаться в Бердске: Остальные на 17 июня 2021 под замком - добро не дали

5:24:336/17/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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На Обском море шторма принесли топляк. Тем не менее людей с берега никто не выгоняет. Хотя ответственность за них никто не несет. Везде стоят таблички «Купаться запрещено».

Пляж парка "На камнях" пока официально не открыт

Результаты обследования бердских пляжей 17 июня оказались неутешительными. Специальная комиссия разрешила открыть купальный сезон только двум пляжам — санатория «Сосновка» и пансионата «Былина». Оба находятся не противоположном берегу Берди в Речкуновской зоне.

Обследование остальных территорий, предназначенных для массового отдыха, оказались неготовы к началу летнего сезона.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» старший инспектор ГИМС Олег Колобов, пляжи «Сосновки» и «Былины» официально откроются к ближайшим выходным.
- Думаю, к выходным они сдадутся. Там не было замечаний. У них все хорошо. Пляжи «Дюны», «Старый Бердск» и «На камнях» не готовы, - констатировал Колобов.

По его словам, на муниципальных «Дюнах» на Бердском заливе есть обученные матросы-спасатели, территория относительно приведена в порядок, но не было обследования дна близ берега.
- Там надо еще территорию убрать от коряг и провести водолазное обследование. В остальном все готово, - отметил представитель ГИМС.

На городском пляже «Старый Бердск» на Обском море проверили дно. Но там грязная территория.
- Когда были ветра и шторма на пляж принесло много топляка. Им надо все убрать. Вода почти дошла до нормального уровня. С этим нормально, - рассказал Олег Колобов.

Акваторию пляжа «На камнях» уже обследовали водолазы. Но замечания остались, пояснил старший инспектор:
- Там еще не выставлена буйковая зона и нет матросов-спасателей — еще не отучились.

Комиссия высказала свои претензии арендаторам пляжной территории. Исправление указанных нарушений, как рассказал Колобов, лежит в зоне ответственности директоров.
- Они сказали, что подготовят пляжи в кратчайшие сроки. На сегодняшний день официально разрешили открыться к выходным только пляжам «Былины» и «Сосновки». И больше никому разрешения не давали, - подчеркнул сотрудник ГИМС, отметив, что люди на «запрещенных» пляжах есть, и никто их оттуда не выгоняет.

При этом везде стоят предупреждающие знаки «Купание запрещено». Пока пляжи официально не открыты, за все, что происходит с отдыхающими, они сами несут ответственность.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с утра 17 июня специальная комиссия приступила к проверке бердских пляжей. Это делается согласно постановлению мэра Бердска Евгения Шестернина, которое он подписал во вторник. В документе значатся пять пляжей: муниципальный «Дюны», пляж «Старый Бердск», парк отдыха «На камнях», пляжи санатория «Сосновка» и пансионата «Былина».

В остальных местах Бердска купание будет считаться запрещенным. Как и на городских пляжах — пока.

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