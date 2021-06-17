На пляжах «Сосновки» и «Былины» официально разрешили купаться в Бердске: Остальные на 17 июня 2021 под замком - добро не дали

Результаты обследования бердских пляжей 17 июня оказались неутешительными. Специальная комиссия разрешила открыть купальный сезон только двум пляжам — санатория «Сосновка» и пансионата «Былина». Оба находятся не противоположном берегу Берди в Речкуновской зоне.
Обследование остальных территорий, предназначенных для массового отдыха, оказались неготовы к началу летнего сезона.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» старший инспектор ГИМС Олег Колобов, пляжи «Сосновки» и «Былины» официально откроются к ближайшим выходным.
- Думаю, к выходным они сдадутся. Там не было замечаний. У них все хорошо. Пляжи «Дюны», «Старый Бердск» и «На камнях» не готовы, - констатировал Колобов.
По его словам, на муниципальных «Дюнах» на Бердском заливе есть обученные матросы-спасатели, территория относительно приведена в порядок, но не было обследования дна близ берега.
- Там надо еще территорию убрать от коряг и провести водолазное обследование. В остальном все готово, - отметил представитель ГИМС.
На городском пляже «Старый Бердск» на Обском море проверили дно. Но там грязная территория.
- Когда были ветра и шторма на пляж принесло много топляка. Им надо все убрать. Вода почти дошла до нормального уровня. С этим нормально, - рассказал Олег Колобов.
Акваторию пляжа «На камнях» уже обследовали водолазы. Но замечания остались, пояснил старший инспектор:
- Там еще не выставлена буйковая зона и нет матросов-спасателей — еще не отучились.
Комиссия высказала свои претензии арендаторам пляжной территории. Исправление указанных нарушений, как рассказал Колобов, лежит в зоне ответственности директоров.
- Они сказали, что подготовят пляжи в кратчайшие сроки. На сегодняшний день официально разрешили открыться к выходным только пляжам «Былины» и «Сосновки». И больше никому разрешения не давали, - подчеркнул сотрудник ГИМС, отметив, что люди на «запрещенных» пляжах есть, и никто их оттуда не выгоняет.
При этом везде стоят предупреждающие знаки «Купание запрещено». Пока пляжи официально не открыты, за все, что происходит с отдыхающими, они сами несут ответственность.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с утра 17 июня специальная комиссия приступила к проверке бердских пляжей. Это делается согласно постановлению мэра Бердска Евгения Шестернина, которое он подписал во вторник. В документе значатся пять пляжей: муниципальный «Дюны», пляж «Старый Бердск», парк отдыха «На камнях», пляжи санатория «Сосновка» и пансионата «Былина».
В остальных местах Бердска купание будет считаться запрещенным. Как и на городских пляжах — пока.