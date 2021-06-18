Открытки и светлые слова вечной памяти 19 июня на Вселенскую Троицкую родительскую субботу
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Открытки и светлые слова вечной памяти 19 июня на Вселенскую Троицкую родительскую субботу

1:30:396/18/2021Фото: otkritki2.ru
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Вселенская Троицкая Родительская суббота выпала на 19 июня, в этот день вспоминают и молятся о тех, кого уже с нами нет. Помнить и молиться о них - задача живых.

Троицкая родительская суббота

В день Троицкой родительской субботы,
В церквах с утра звенят колокола,
Отложена вся суета, вся работа,
Усопших поминать пришла пора.
Пускай Господь простит им грешные ошибки,
Пусть будет пухом им земля,
И сердце вдруг сжимается от боли,
И катится из глаз грусти слеза.

Троицкая родительская суббота

Стоим, в тишине склоняясь над могилой,
И горькою слезой поливаем цветы,
Сегодня в день родительской субботы,
Со скорбью тебя вспоминаем мы.
Горит зажжённая свеча,
И воск слезою тает,
Мы помним о тебе всегда,
День этот грустью отмечаем.

Троицкая родительская суббота

Помолимся сегодня об усопших,
Ведь память вечная жива,
В день родительской субботы,
Пускай не гаснет зажжённая свеча.
Царствие небесной пусть будет им,
И вечный покой,
Помнить будем мы всегда о них,
Ведь это долг наш с тобой.

Троицкая родительская суббота

Память об усопших всегда жива,
Помолимся за души их сегодня,
Троицкая родительская суббота пришла,
Об этом забывать невозможно.
Зажжём свечу, пускай она горит,
Сегодня они слышат нас,
С грустью и скорбью вспоминаем о них,
И молитву читаем в этот час.

Троицкая родительская суббота

Источник: pozdravik.ru, otkritki2.ru

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