Календарь дачника на 18 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

18 июня 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Первая четверть (наступит 18.06.2021 в 06:55)». Это 8 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Весы. Процент освещенности Луны составляет 52%. Восход Луны в 12:25, а закат в 01:12.
Хронология лунных дней
- 8 лунный день c 11:00 17.06.2021 по 12:25 18.06.2021
- 9 лунный день c 12:25 18.06.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Весы (±)
Луна в знаке Весы. Средний по плодородности знак. Обеспечивает долго сохраняемый урожай, получение качественных семян, крупных и вкусных плодов, придает аромат, насыщенность и красоту цветам, устойчивость к вредителям, болезням.
Корневая система быстро приживается после пересадки.
Благоприятно в весах:
- посадка всех клубневых цветов, кустарников и роз;
- посев, посадка на долгое хранение и на семена и пересадка растений со стеблеплодом подобных кольраби, корнеплодных и клубнеплодных, включая картофель, зеленных, зерновых, бобовых, других овощных и плодово-ягодных культур;
- посев и посадка цветочных, вьющихся растений, пряных трав и лекарственных растений;
- укоренение черенков, подкормка растений, полив, рыхление;
- обрезка, омолаживание, формирование кроны, прищипка;
- уборка на семена;
- уборка корнеплодов на хранение;
- заготовка цветков лекарственных растений;
- срезание цветов для лучшего хранения при транспортировке. Также цветы, срезанные в этот день, долго не вянут в букете;
- выпечка теста.
Возможны посев и посадка следующих культур:
- овощных: арахис, баклажаны, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная ранняя, брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), картофель, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), кукуруза, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец горький и сладкий, редис, редька, репа, свекла, скорционера, томат, топинамбур, тыква (особенно удаются морковь, картофель, капуста, кукуруза);
- пряно-зеленых: артишок, горчица, кориандр, кресс-салат, петрушка, сельдерей, спаржа, укроп, чабер, шпинат, щавель;
- плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, крыжовник, персик, слива, яблоня;
- полевых культур: кукуруза, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, чечевица, ячмень;
- цветов: гвоздика, георгин, гладиолус, дельфиниум, ирис, клематис, маргаритка, настурция, незабудка, пион, примула, фиалка, флокс, хризантема, шалфей;
- комнатных растений: азалия индийская белая, гелиотроп гибридный, гибискус (китайская роза), гортензия, целозия перистая, цеструм ночной, цинерария (крестовик кровавый), кроссандра волнистолистная, куфея огненно-красная, лилия.
Не благоприятно в весах:
- прививка;
- опрыскивание.
8 лунный день (−)
18 июня 2021 года в 12:00 — 8 лунный день. В этот день растения имеют все шансы приобрести большой импульс, который будет способен помогать им в течение всего месяца. Луна не прекращает свой рост, жизненная сила растений продолжает увеличиваться. Растения старательно высасывают из земли воду и минеральные вещества.
Этот день характеризуется неустойчивой энергетикой. Это промежуточный этап между первой и второй фазой Луны, в следствии этого 8 лунный день считается неблагоприятным для работ в огороде и саду.
Рекомендуется в 8 лунный день:
- уборка ботвы и листьев;
- поливка растений.
Не рекомендуется в 8 лунный день:
- укоренение, посадка, пересадка, черенкование овощных, плодовых, бахчевых культур, зелени, ягодных кустарников, земляники и клубники.
Первая четверть (+)
Луна находится в фазе Первая четверть. Время восходящей Луны называют также "временем урожая".
При восходящей Луне, когда Луна находится в знаках Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен и Телец, соки поднимаются, фрукты и овощи особенно сочны, все благоприятствует развитию надземной части растений.
Источник: mirkosmosa.ru