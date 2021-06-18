18 июня - Международный день суши: открытки с аппетитом и поздравления

Свежая рыбка, нори, рассыпчатый рисок,
Тем, кто не любит роллы, это невдомек,
А у тех, кто любит японской кухни рисунки,
Уже наверняка побежали слюнки.
В этот день пожелаю тебе снижение цен,
На сеты, которые ты так давно хотел,
Чтоб можно было в ролл великолепный впиться,
И этой благодатью вдоволь насладиться!
Доставай вассаби и имбирь, никого не слушай,
Сегодня празднуем день мы роллов и суши,
Великолепных оттенков японской культуры,
Филадельфий, калифорний и нежной сакуры!
Обильно смочим их в соевом соусе,
И начнем о роллах красивые повести,
Мы, любители, всегда роллов хотим,
И сегодня всю семью и друзей ими угостим!
На улице красиво, но стоит уже жара,
И от нее я дома давно схожу с ума,
Надоело макароны и картошку кушать,
Закажу-ка я сегодня себе суши.
Наберу заветный, такой знакомый номерок,
Раздастся в нем долгожданный гудок,
И вот уже приятный голос мне отвечает,
И заказ мой с удовольствием принимает!
Услышь судьба зов искушенья отчаянный мой,
Пусть роллы любимые мне доставят домой,
Хочу их как первое, второе и на десерт,
Готова кушать их на завтрак, ужин и на обед.
Скорее пусть прозвучит сигнала милый звон,
И стихнет в сердце моем отчаянный стон,
Ведь роллы, суши – это словно первая любовь,
Ты помнишь о них всегда и хочешь вновь и вновь!
Праздник такой приятный к нам примчится,
И я, как следует, хочу им насладиться,
Без роллов в этот день нам просто никуда,
А я готов (а) есть их, как понимаешь, всегда!
Сделаю сегодня на дом я большой заказ,
Чтобы хватило вкуснятины на всех нас,
Пусть будет сытно нам сегодня и вкусно,
Хотя завтра все равно будет чуточку грустно!
Источник: pozdravik.ru