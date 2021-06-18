С Днём рождения детской коляски: милые открытки и поздравления на 18 июня

Детская коляска — в подарок
Получше всяких иномарок!
Пускай малыш ваш в ней гуляет,
Растет, здоровья набирает!
*****
Едет ребёнок в коляске гулять.
— Ты почему, моя кроха, не спишь? —
Катит коляску счастливая мать,
Едет в коляске счастливый малыш.
Взгляды сердцами их заплетены
И удивленье в верхушке брови,
Будто на свете они лишь одни,
Будто на свете нет большей любви.
Мама целует опять малыша,
Мама на руки ребёнка берёт —
И обнимаются так, не дыша,
И не идут они больше вперёд.
Тихо на ушко стараясь сказать, —
— Ты почему, моя кроха, не спишь? —
Катит коляску счастливая мать,
А на плече спит счастливый малыш.
Сальков Олег
Я в колясочке сижу
И на всех гляжу, гляжу
На меня Вы посмотрите
Погремушку подарите!
*****
Есть ползунки и соска, ясно…
Я вас подарка не лишу:
Вот эта славная коляска —
Как первый джипик малышу!!!
Источник: chto-takoe-lyubov.net