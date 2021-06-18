С Днём рождения детской коляски: милые открытки и поздравления на 18 июня
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С Днём рождения детской коляски: милые открытки и поздравления на 18 июня

6:02:136/18/2021Фото: pixabay
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День рождения детской коляски отмечается 18 июня. В 2021 году она празднует 132-ю годовщину.

День рождения детской коляски

Детская коляска — в подарок
Получше всяких иномарок!
Пускай малыш ваш в ней гуляет,
Растет, здоровья набирает!

*****

Едет ребёнок в коляске гулять.
— Ты почему, моя кроха, не спишь? —
Катит коляску счастливая мать,
Едет в коляске счастливый малыш.
Взгляды сердцами их заплетены
И удивленье в верхушке брови,
Будто на свете они лишь одни,
Будто на свете нет большей любви.
Мама целует опять малыша,
Мама на руки ребёнка берёт —
И обнимаются так, не дыша,
И не идут они больше вперёд.
Тихо на ушко стараясь сказать, —
— Ты почему, моя кроха, не спишь? —
Катит коляску счастливая мать,
А на плече спит счастливый малыш.

Сальков Олег

День рождения детской коляски

Я в колясочке сижу
И на всех гляжу, гляжу
На меня Вы посмотрите
Погремушку подарите!

*****

Есть ползунки и соска, ясно…
Я вас подарка не лишу:
Вот эта славная коляска —
Как первый джипик малышу!!!

День рождения детской коляски

Источник: chto-takoe-lyubov.net

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