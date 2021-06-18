Поздравления с Днём поиска четырехлистного клевера на 18 июня

Клевер луговой,
Лепестки – трилистники.
Вечер не с тобой….
Тучи лишь предвестники.
Клевер мой родной,
Триедин, дай памяти.
Мне не быть одной,
На защиту станете?
Клевер позовёт
Облаками белыми,
Вечности полёт,
Вместе будем смелыми…
Автор: Dianna
***
Клевером пахнут и мятой
Тропки в деревне моей
И на траве не помятой
Алмазы росинок на ней.
Поют петухи на рассвете
Мне спать не дают по утрам
Будят , как малые дети...
Душой отдыхаю я там.
И я, торопясь, убегаю
В глухую деревню мою
Красоты её постигаю
И вольным себя сознаю
Автор: newmartiniden
***
До чего хороши клевера!
Дивный запах струиться над ними.
Легкий ветер к нему подмешал
Терпкий запах цветущей полыни.
То Тамбовская наша земля
Диво дивное нам сотворила.
Бело розовым пышным ковром
Луг прибрежный в июне накрыла.
До чего же лежать хорошо
На прожаренном солнцем пригорке.
Позабыв сколько лет позади
Себя чувствую снова девчонкой.
Ах, какие цветут клевера!
И такая от речки прохлада,
Что моей наболевшей душе
Никакого лекарства не надо.
Если сам ты...
Автор: newmartiniden
***
Манит пчёл кудрявый клевер,
одуванчик свято верит -
седина его волос
от коротких летних гроз.
Руки нежные обнимут:
грозовые тучи - мимо,
капли чистой синевы -
васильки среди травы.
Полем пьяным от росы
можно к небу, но босым,
пять минут - всего пути,
если под руку идти.
Скоро ляжет листьев медь,
а сейчас давай смотреть
в мир сквозь крылья стрекозы
до восторженной слезы.
Валерий Мазманян
Автор: vgm
Источник: sunhome.ru