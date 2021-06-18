Поздравления с Днём поиска четырехлистного клевера на 18 июня
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Поздравления с Днём поиска четырехлистного клевера на 18 июня

5:02:116/18/2021Фото: pixabay
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По древней легенде, человека, нашедший этот редкий экземпляр, с этого момента и навсегда преследует везение и успех.

День поиска четырехлистного клевера

Клевер луговой,
Лепестки – трилистники.
Вечер не с тобой….
Тучи лишь предвестники.

Клевер мой родной,
Триедин, дай памяти.
Мне не быть одной,
На защиту станете?

Клевер позовёт
Облаками белыми,
Вечности полёт,
Вместе будем смелыми…
Автор: Dianna

***

Клевером пахнут и мятой
Тропки в деревне моей
И на траве не помятой
Алмазы росинок на ней.

Поют петухи на рассвете
Мне спать не дают по утрам
Будят , как малые дети...
Душой отдыхаю я там.

И я, торопясь, убегаю
В глухую деревню мою
Красоты её постигаю
И вольным себя сознаю
Автор: newmartiniden

***

До чего хороши клевера!
Дивный запах струиться над ними.
Легкий ветер к нему подмешал
Терпкий запах цветущей полыни.

То Тамбовская наша земля
Диво дивное нам сотворила.
Бело розовым пышным ковром
Луг прибрежный в июне накрыла.

До чего же лежать хорошо
На прожаренном солнцем пригорке.
Позабыв сколько лет позади
Себя чувствую снова девчонкой.

Ах, какие цветут клевера!
И такая от речки прохлада,
Что моей наболевшей душе
Никакого лекарства не надо.

Если сам ты...
Автор: newmartiniden

***

Манит пчёл кудрявый клевер,
одуванчик свято верит -
седина его волос
от коротких летних гроз.

Руки нежные обнимут:
грозовые тучи - мимо,
капли чистой синевы -
васильки среди травы.

Полем пьяным от росы
можно к небу, но босым,
пять минут - всего пути,
если под руку идти.

Скоро ляжет листьев медь,
а сейчас давай смотреть
в мир сквозь крылья стрекозы
до восторженной слезы.

Валерий Мазманян
Автор: vgm

Источник: sunhome.ru

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