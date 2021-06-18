Открытки с Троицкой родительской субботой от дизайнера и слова для поддержки родных на 19 июня 2021 года
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Открытки с Троицкой родительской субботой от дизайнера и слова для поддержки родных на 19 июня 2021 года

6:37:546/18/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вселенская Троицкая родительская суббота отмечается 19 июня 2021 года - накануне Троицы.

Троицкая родительская суббота

Суббота Троицкая нынче наступает,
Ее в народе все родительской зовут.
Мы в этот день усопших предков вспоминаем.
Ведь все они на нас взирают, берегут.

Зажги сегодня тихо свечку на окошке
И помолись за всех, кто дорог и далек.
А после вспомни их и помолчи немножко.
Пусть не угаснет в твоем сердце огонек.

Все наши родственники нас не забывают,
Они взирают свысока на глупых чад.
Пусть твое сердце их вовек не забывает,
Пусть твои мысли их навеки сохранят.

Троицкая родительская суббота

В Троицкую вас субботу
Призываю помянуть
Тех, кто нас уже покинул,
И пустился в вечный путь.

Помолитесь об усопших,
Вспомните своих родных.
В сердце пусть местечко будет
Для ушедших всех своих.

Троицкая родительская суббота

В это день мы всех усопших поминаем,
Теплым, добрым, тихим словом вспоминаем.
Отошедшим в мир иной мы помогаем,
Молитвы за них к Богу высылаем.

Троицкая родительская суббота —
День свершения вселенских панихид.
На нас на всех лежит о Вас забота,
Пусть к Вам молитва наша долетит.

Троицкая родительская суббота

Вас с Троицкой субботой!
Оставьте все заботы
И храм вы посетите,
Почивших помяните,

Земля им будет пухом,
Вы соберитесь с духом,
Нисколько не грустите,
И веру сохраните!

Источник: ipozdravil.ru

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