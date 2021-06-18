Открытки с Троицкой родительской субботой от дизайнера и слова для поддержки родных на 19 июня 2021 года

Суббота Троицкая нынче наступает,
Ее в народе все родительской зовут.
Мы в этот день усопших предков вспоминаем.
Ведь все они на нас взирают, берегут.
Зажги сегодня тихо свечку на окошке
И помолись за всех, кто дорог и далек.
А после вспомни их и помолчи немножко.
Пусть не угаснет в твоем сердце огонек.
Все наши родственники нас не забывают,
Они взирают свысока на глупых чад.
Пусть твое сердце их вовек не забывает,
Пусть твои мысли их навеки сохранят.
В Троицкую вас субботу
Призываю помянуть
Тех, кто нас уже покинул,
И пустился в вечный путь.
Помолитесь об усопших,
Вспомните своих родных.
В сердце пусть местечко будет
Для ушедших всех своих.
В это день мы всех усопших поминаем,
Теплым, добрым, тихим словом вспоминаем.
Отошедшим в мир иной мы помогаем,
Молитвы за них к Богу высылаем.
Троицкая родительская суббота —
День свершения вселенских панихид.
На нас на всех лежит о Вас забота,
Пусть к Вам молитва наша долетит.
Вас с Троицкой субботой!
Оставьте все заботы
И храм вы посетите,
Почивших помяните,
Земля им будет пухом,
Вы соберитесь с духом,
Нисколько не грустите,
И веру сохраните!
Источник: ipozdravil.ru