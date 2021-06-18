21 июня - Духов день: божественные открытки и поздравления для православных
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

21 июня - Духов день: божественные открытки и поздравления для православных

5:40:536/18/2021Фото: bonnycards.ru
0

Ежегодно на следующий день после Троицы отмечается Духов день.

Духов день

В Духов день сошел на землю Дух святой
И небесный огонь превратился в огонь земной!
Все к матушке земле прислушиваются сегодня,
С ней мы связаны на веки вечные, с ней навсегда!
Травы по домам разложим, беды, несчастья отгонять,
Заклинанья на удачу не устанем повторять!
Сила земли пусть нам поможет и к нам перейдет,
Она всегда нас помнит, и все время нас ждет!

Духов день

Все самое необычное происходит сегодня в этот день,
Собирать травы в Духов день нам совсем не лень!
Помнить надо как две тысячи лет назад в Иерусалиме,
Дух Святой сошел на Землю навсегда и доныне!
Почитать его мы будем вместе со всей Землей,
От злых духов защитимся травой полыньей!
Всех мы будем поздравлять и чудеса дарить,
И за жизнь свою и близких Бога благодарить!

Духов день

Духов день мы отмечаем сразу после Троицы,
Благодать мы призываем, пусть сердце к добру раскроется!
Травами и цветами украсим наши дома,
К счастью и радости, чтобы жизнь наша была влекома!
Всем пожелать хотим Божьего благословения,
И своими делами оправдать Его к нам доверие!
Пусть только хорошее в нашей жизни случается,
А все плохое навсегда уходит и забывается!

***

Троица прошла и сразу пришел Духов день,
Собирать лечебные травы в этот день не лень!
Празднество справляет весь русский народ,
Надеждами о чуде этого дня он живет!
Помогать всем словом, делом это можем мы,
Все сегодня Богу преданы и искренне влюблены!
Стараться надо совершать достойные Его поступки,
И надеждой полон мир, добром ко всему, ведь мир хрупкий!

Источник: bonnycards.ru, pozdravik.ru

Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Трагедия в московском метро: погибла 19-летняя девушка
Проценко сделал заявление о бесплодии после вакцинации
Путин рассказал о реакции Байдена при обсуждении Украины
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия в московском метро: погибла 19-летняя девушка
Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
Дочь Урганта в белье в метро возмутила Сеть (фото)
Мгновенная гибель 19-летней девушки: что произошло в метро
праздникпоздравленияпраздникиДухов деньоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Столото тираж 447 в День отца 20 июня 2021 года: «Жилищная лотерея» разыграет 700 млн руб. и 10 квартир
    5:46:22 6/18/2021
    Столото тираж 447 в День отца 20 июня 2021 года: «Жилищная лотерея» разыграет 700 млн руб. и 10 квартир
    БердскВелогонщик из Бердска Артем Овечкин привез серебро из Пензы. Смотрите фото
    5:43:28 6/18/2021
    Велогонщик из Бердска Артем Овечкин привез серебро из Пензы. Смотрите фото
    В Ялте за ночь выпала месячная норма осадков: Объявлен режим ЧС
    5:31:21 6/18/2021
    В Ялте за ночь выпала месячная норма осадков: Объявлен режим ЧС
    Агрессивный штамм коронавируса появился в Москве. Какой он. рассказал мэр Собянин
    5:31:17 6/18/2021
    Агрессивный штамм коронавируса появился в Москве. Какой он. рассказал мэр Собянин
    Уникальные открытки с Днём детского футбола 19 июня и азартные поздравления
    5:25:51 6/18/2021
    Уникальные открытки с Днём детского футбола 19 июня и азартные поздравления
    Путин отменил закон об ответственности СМИ за распространение фейков
    5:15:47 6/18/2021
    Путин отменил закон об ответственности СМИ за распространение фейков
    Все молитвы об умерших 19 июня на Вселенскую Троицкую родительскую субботу
    5:15:20 6/18/2021
    Все молитвы об умерших 19 июня на Вселенскую Троицкую родительскую субботу
    Полеты в Турцию могут возобновить с 1 июля 2021
    5:06:32 6/18/2021
    Полеты в Турцию могут возобновить с 1 июля 2021
    Мэр Москвы заявил о необходимости ревакцинации: У кого исчезли антитела к коронавирусу - снова на прививку
    5:05:33 6/18/2021
    Мэр Москвы заявил о необходимости ревакцинации: У кого исчезли антитела к коронавирусу - снова на прививку
    Маршрутка и автобус столкнулись в Санкт-Петербурге: Пострадали семь человек
    4:58:49 6/18/2021
    Маршрутка и автобус столкнулись в Санкт-Петербурге: Пострадали семь человек