Драйвовые открытки с Днём мотоциклиста 21 июня и захватывающие дух поздравления
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Драйвовые открытки с Днём мотоциклиста 21 июня и захватывающие дух поздравления

6:40:106/18/2021Фото: bipbap
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Всемирный день мотоциклиста отмечается 21 июня 2021 года. Поздравь друга!

Всемирный день мотоциклиста

На ручку газа уверенно дави,
И по дороге с ветерком кати,
Шлем одеть не забудь,
Когда отправляешься в дальний путь.
Сегодня день мотоциклиста, поздравляем,
Дороги чистой и прямой желаем,
Пускай удача мчится за тобою,
Пусть добрый ангел везде будет с тобою.

Всемирный день мотоциклиста

Вы с мотоциклом неразлучные друзья,
Каждую свободную минуту ты седлаешь железного коня,
По дороге мчишься, ветер обгоняя,
Но правила всегда строго соблюдаешь.
С днём мотоциклиста тебя поздравить рады,
Пусть езда для тебя будет отрадой,
Пусть дорога будет, как лента, прямая,
Пускай Господь тебя всегда оберегает.

Всемирный день мотоциклиста

Там, где машина не проедет,
И забуксует даже трактор,
Мотоцикл без труда пройдёт,
Нечего ему трудностей бояться.
В день мотоциклиста примите поздравленья,
Желаем вам удачи, выдержки, терпенья,
На дорогах вам желаем ни жезла, ни гвоздя,
Чтоб свет зелёный для вас горел всегда.

Всемирный день мотоциклиста

Мотоцикл, как вездеход,
Даже в недоступных местах он пройдёт,
Огромная фара, два колеса,
Быстрая, как ветер, езда.
Сегодня день мотоциклиста, поздравляем,
Прекрасного отдыха на железном коне желаем,
Пускай гаишники не будут очень строги,
Пускай вас, манят дальние дороги.

Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru

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