С Днём летнего солнцестояния открытки с солнцем и поздравления с улыбкой на 21 июня 2021 года
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С Днём летнего солнцестояния открытки с солнцем и поздравления с улыбкой на 21 июня 2021 года

7:40:276/18/2021Фото: pixabay
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Самый долгий день наступит в 2021 году 21 июня. Загадывайте желания и поздравляйте друзей!

День летнего солнцестояния

В День летнего солнцестояния
Желаем добра, процветания,
Бесконечного сердечного тепла,
Чтобы жизнь наполненной была!

Чтобы звезды к вам благоволили,
А дела удачу приносили,
Чтобы счастлив был весь белый свет,
В радости живите, много лет!

*

Тем, кто ночь не уважает,
Этот день — милей всего,
Вместе с ним и мы желаем
Сделать праздник из него.

Всех поздравим, пусть внезапно,
Пусть никто не ожидал,
Нынче день солнцестоянья
Ежелетнего настал!

День летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния
Сегодня порадует нас.
Пора загадать по желанию
В волшебный и сказочный час.

Очистите мысли и души,
Откройте сердца для любви.
В минуты волшебные летние
Простите друг другу долги.

*

Солнцестояние сегодня,
День теплотою затяжной.
Пусть радость жизни не уймется,
И счастье не найдет покой.

Стремитесь к очищению и здоровью,
Всего важнее сердца звон.
Пускай же будет день веселый,
И добротою полон он.

День летнего солнцестояния

Источник: pozdravok.ru

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