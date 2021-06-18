С Днём летнего солнцестояния открытки с солнцем и поздравления с улыбкой на 21 июня 2021 года

В День летнего солнцестояния
Желаем добра, процветания,
Бесконечного сердечного тепла,
Чтобы жизнь наполненной была!
Чтобы звезды к вам благоволили,
А дела удачу приносили,
Чтобы счастлив был весь белый свет,
В радости живите, много лет!
*
Тем, кто ночь не уважает,
Этот день — милей всего,
Вместе с ним и мы желаем
Сделать праздник из него.
Всех поздравим, пусть внезапно,
Пусть никто не ожидал,
Нынче день солнцестоянья
Ежелетнего настал!
День летнего солнцестояния
Сегодня порадует нас.
Пора загадать по желанию
В волшебный и сказочный час.
Очистите мысли и души,
Откройте сердца для любви.
В минуты волшебные летние
Простите друг другу долги.
*
Солнцестояние сегодня,
День теплотою затяжной.
Пусть радость жизни не уймется,
И счастье не найдет покой.
Стремитесь к очищению и здоровью,
Всего важнее сердца звон.
Пускай же будет день веселый,
И добротою полон он.
Источник: pozdravok.ru