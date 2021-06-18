С началом Петрова поста: открытки на 28 июня 2021 для православных и поздравления в прозе

Пост — это время подумать, время осознать, что значит быть верующим, быть христианином. Пусть же этот Петров Пост даст каждому из нас понимание настоящих духовных ценностей и знание о том, что избранный путь верен. Желаем соблюсти пост до самого его окончания.
Хотелось бы поздравить все близких людей: друзей, родственников и знакомых с великим Петровым постом. Задумайтесь от своей жизни и попросите у Всевышнего прощения за все свои прегрешения. Пусть душа Ваша очистится к великому празднику — дню Петра и Павла, большому событию для всех христиан, когда церковь будет воспевать «твердость Петра и разум Павла».
В Петров пост хочу пожелать освободиться от злости и обид, избавиться от всех ненужных дел и занятий. Пусть петровки-головки нисколько не позволят утратить сил, пусть удастся обрести настоящее счастье, и несмотря на зависть и препятствия судьбы, пусть твоё сердце ни за что его не потеряет.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru