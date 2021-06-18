С началом Петрова поста: открытки на 28 июня 2021 для православных и поздравления в прозе
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С началом Петрова поста: открытки на 28 июня 2021 для православных и поздравления в прозе

9:40:566/18/2021Фото: bipbap
0

28 июня в 2021 году начнется первый летний пост - Петров пост. Продлится он 2 недели.

Петров пост

Пост — это время подумать, время осознать, что значит быть верующим, быть христианином. Пусть же этот Петров Пост даст каждому из нас понимание настоящих духовных ценностей и знание о том, что избранный путь верен. Желаем соблюсти пост до самого его окончания.

Петров пост

Хотелось бы поздравить все близких людей: друзей, родственников и знакомых с великим Петровым постом. Задумайтесь от своей жизни и попросите у Всевышнего прощения за все свои прегрешения. Пусть душа Ваша очистится к великому празднику — дню Петра и Павла, большому событию для всех христиан, когда церковь будет воспевать «твердость Петра и разум Павла».

Петров пост

В Петров пост хочу пожелать освободиться от злости и обид, избавиться от всех ненужных дел и занятий. Пусть петровки-головки нисколько не позволят утратить сил, пусть удастся обрести настоящее счастье, и несмотря на зависть и препятствия судьбы, пусть твоё сердце ни за что его не потеряет.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

К чему должны быть готовыми привитые «Спутником V»
Проценко сделал заявление о бесплодии после вакцинации
Трагедия в московском метро: погибла 19-летняя девушка
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Дочь Урганта в белье в метро возмутила Сеть (фото)
Адвокат рассказала, какими выходками Гвердцители изводит соседей
Мгновенная гибель 19-летней девушки: что произошло в метро
Печальная весть: не стало известного актера России Егорова
праздникпоздравленияпраздникипетров постоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВерующим запрещено целовать крест 20 июня на Святую Троицу в храмах Бердска и Новосибирска
    9:46:01 6/18/2021
    Верующим запрещено целовать крест 20 июня на Святую Троицу в храмах Бердска и Новосибирска
    Вакцина «Спутник V» дает антитела к коронаисурсу на полгода, заявил Мурашко
    9:42:00 6/18/2021
    Вакцина «Спутник V» дает антитела к коронаисурсу на полгода, заявил Мурашко
    БердскРасписание богослужений на 19 июня Вселенскую родительскую субботу и 20 июня Светлую Троицу в храмах Бердска
    9:28:49 6/18/2021
    Расписание богослужений на 19 июня Вселенскую родительскую субботу и 20 июня Светлую Троицу в храмах Бердска
    Видео смертельного ЧП на стройке опубликовал СК: После гибели 32-летнего рабочего возбуждено уголовное дело
    9:18:18 6/18/2021
    Видео смертельного ЧП на стройке опубликовал СК: После гибели 32-летнего рабочего возбуждено уголовное дело
    21 июня - Отец, Сын и Святой Дух - смысл самого большого праздника
    9:15:56 6/18/2021
    21 июня - Отец, Сын и Святой Дух - смысл самого большого праздника
    Новорожденную девочку в коробке посередине реки нашел индийский рыбак
    9:01:29 6/18/2021
    Новорожденную девочку в коробке посередине реки нашел индийский рыбак
    Прилетевший из Москвы Boeing сломал шасси и "упал носом" в аэропорту Хитроу. Смотрите видео
    8:46:25 6/18/2021
    Прилетевший из Москвы Boeing сломал шасси и "упал носом" в аэропорту Хитроу. Смотрите видео
    Три дня голосовать за депутатов Госдумы и в местные советы разрешил ЦИК в сентябре 2021
    8:25:22 6/18/2021
    Три дня голосовать за депутатов Госдумы и в местные советы разрешил ЦИК в сентябре 2021
    24 июня - Полнолуние: как прожить день и ночь полной луны: как заговоры и обряды важно провести
    8:15:50 6/18/2021
    24 июня - Полнолуние: как прожить день и ночь полной луны: как заговоры и обряды важно провести
    Игорь Костолевский попал в больницу с подозрением на коронавирус
    8:01:53 6/18/2021
    Игорь Костолевский попал в больницу с подозрением на коронавирус