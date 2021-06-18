Как правильно выламывать стрелки - цветоносы у озимого чеснока и озимого лука?
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Как правильно выламывать стрелки - цветоносы у озимого чеснока и озимого лука?

7:15:536/18/2021Фото: pixabay.com
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Садоводы, выращиваемые на своем огороде озимый лук и чеснок, знают, что есть его сорта, которые могут образовать стрелки – зеленые отростки с цветками наверху. Крупные головки и хорошая урожайность точно будет, если их вовремя и правильно срезать.

Лук может расцвести, а затем образовать семенной мешочек

Любая овощная культура имеет свои правила и особенности выращивания. Сроки посева и сбора урожая взаимосвязаны.

Существуют разные способы, которые помогаю ускорить созревание овощей.

Например, садоводы, выращиваемые на своем огороде озимый лук и чеснок, знают, что есть его сорта, которые могут образовать стрелки – зеленые отростки с цветками наверху. Крупные головки и хорошая урожайность точно будет, если их вовремя и правильно срезать.

При этом необходимо отметить, в случае преждевременного среза стрелок можно не остановить их рост - побег просто будет дальше расти вверх без "головки", а это значит, что через определенное время придется все-равно отщипывать.

Для того чтобы удалить стрелки озимого лука, следует вооружиться ножницами. Поскольку неправильный срыв - может навредить растению. Нельзя выдергивать побег, поскольку так повреждается его корневая система. Можно отщипывать, но делать это следует максимально аккуратно. Стоит изначально заметить, что такой срыв может привести к рваным краям и долгому заживлению растения.

Самое лучшее время суток для среза-раннее солнечное утро. Благодаря его лучам и теплу за день, срезы быстро подсохнут и уменьшится риск инфицирования культуры.

Если не срезать цветочный бутон на чесноке, то позднее он может расцвести, а затем образовать семенной мешочек, где будут зреть крошечные семена бульбочки.

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