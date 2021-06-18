Как украсить дом на Троицу?

Троица – один из самых красивых и светлых праздников, также это один из главных христианских дней. Этот день всегда выпадает на воскресенье, и миллионы христиан с радостью его празднуют. В 2021 году дата церковного праздника приходится на 20 июня, воскресенье.
Считается, что к Святой Троице следует украшать свое жилье ветками, цветами или зелеными травами, которые перед этим были освящены в церкви. Также есть поверье, что все собираемые на этот праздничный день травы вбирают в себя необыкновенную силу. Поэтому многие их применяют для профилактики здоровья — например, добавляют в чай.
Кроме того, для украшения используются ветки деревьев, чаще всего это березовые ветки. Такой обычай пошел с древних земляных ритуалов, когда были зеленые праздники. В этот период хорошо цвела рожь, и, чтобы укрыться от злого духа, который мешает собирать хороший урожай, то для укрытия использовали зеленые ветки березы или другого дерева.
Принося в дом букеты из разнотравья и молодые ветви березы - их и размещают по всем углам и на столе. Считается, что души умерших родственников, появляясь в доме на этой неделе, и находятся рядом с этими букетами.