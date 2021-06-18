Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 июня 2021 в России и мире

• Всемирный день гармонии
• Международный день пикника (International Picnic Day)
• День недалёкого будущего
• Международный день паники (International Panic Day)
• День рождения детской коляски
• Международный день суши (International Sushi Day)
• День поиска четырёхлистного клевера
• Праздник Игоревской иконы Божией Матери
• Международный день гордости за успехи аутистов (Autistic Pride Day)
• День памяти священномученика Дорофея, епископа Тирского
• День памяти благоверного князя Феодора Ярославича Новгородского
• День устойчивой гастрономии (Sustainable Gastronomy Day)
• День службы военных сообщений ВС РФ
• День «Остановите киберзапугивание» (Stop Cyberbullying Day)
• День «Идите на рыбалку» (National Go Fishing Day) - США
• День уродливых собак (Ugliest Dog Day) - США
• День сыра - Латвия
• День сыроделов (National Cheesemakers Day) - США
• День чистки аквариума (Clean Your Aquarium Day) - США
• Праздник пятилепестковой розы - Чехия
• День шлёпок (National Flip Flop Day) - США
• День отцов работающих в домашних условиях (Work at Home Father`s Day) - США
• День битвы при Ватерлоо (Waterloo Day) - Великобритания
• День возврата к обеденному перерыву (National Take Back the Lunch Break Day) - США
• День историка - Молдова
• День прав человека - Азербайджан
• День участкового инспектора милиции - Украина
• День расточительства (National Splurge Day) - США
• День Конституции - Сейшельские Острова
• День молитвы за сотрудников правоохранительных органов (National Day of Prayer for Law Enforcement Officers) - США
• День рождения королевы-матери (Queen Mother`s Birthday) - Камбоджа
• День работников органов юстиции - Туркменистан
• День эвакуации (Evacuation Day) - Египет
• День японской иммиграции - Бразилия
• День основания провинции Бенгет (Benguet Foundation Day) - Филиппины
• Именины у Василисы, Игоря, Марка, Анастасии, Константина, Леонида, Феодора, Никандра, Аполлона, Виктора, Павла, Кондратия, Галины • Дорофеев день (Дорофей - Воробьиные ночи)
Важные события
1761 в Российской империи учреждаются пенсии за службу.
1799 русская армия Александра Суворова, совершая неожиданный переход через Альпы, разбивает французскую армию на реке Треббия (Северная Италия).
1817 состоялось открытие моста Ватерлоо в Лондоне
1932 основана Международная Федерация баскетбольных ассоциаций FIBA
1937 экипаж самолёта «АНТ-25» (Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков) начал беспосадочный перелёт по маршруту Москва – Северный полюс – США, успешно завершив его 20 июня приземлением на аэродроме города Ванкувер.
1939 в СССР из эмиграции вернулась поэтесса Марина Цветаева.
1945 в Ленинграде вышел на маршрут первый после блокады троллейбус.
1955 вышел первый номер журнала «Юность» (редактор В. П. Катаев).
1956 в советских вузах в качестве обязательных дисциплин введены диалектический материализм и история КПСС.
1959 запуск ракеты-носителя «Восток-Л» с советской автоматической станцией «Луна-2А».
1960 вышел первый номер еженедельника «За рубежом».
1979 СССР и США подписали договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2.
1995 в программе Первого канала «Один на один» с Александром Любимовым Владимир Жириновский во время дебатов облил Бориса Немцова апельсиновым соком. Этот факт вошёл в историю российского телевидения, его до сих пор часто повторяют.
2006 запуск первого казахстанского геостационарного спутника Казсат с космодрома Байконур.
2015 попытка начать строительство храма превратила московский парк «Торфянка» в арену противостояния противников и сторонников строительства, которое привлекло личное внимание патриарха Кирилла.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend