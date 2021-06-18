Какой сегодня церковный праздник 18 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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18.06
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Какой сегодня церковный праздник 18 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:306/18/2021Фото: pxhere
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В этот день собирают сон-траву. Считается, что ее можно найти в холодных ручьях при полной луне, если прочесть специальный заговор.

церковь
Рыба – разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов

Православные праздники 18 июня

Священномученика Дорофея, епископа Тирского
Благоверного князя Феодора Ярославича, Новгородского
Обретение мощей преподобных Вассиана и Ионы, Соловецких чудотворцев
Перенесение мощей благоверного князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского
Блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца

Народные праздники

Дорофеев день

В этот народный праздник чтут память священномученика Дорофея Тирского, епископа.

В народе верят, что этот святой способен управлять снами. Те, кому снятся тревожные сновидения, обращаются к нему с просьбами о помощи.

В этот день собирают сон-траву. Считается, что ее можно найти в холодных ручьях при полной луне, если прочесть специальный заговор. Сон-трава навеивает видения, в которых можно увидеть свое будущее.

Если туман стелется по воде, то будет богатый урожай грибов.

Приметы


  • Если в облачный день солнце перед закатом ярко засияло, ненастье будет продолжительным.
  • Ветер с севера – к ясному дню, с северо–запада – к сырому лету.
  • Дятел поет – дождь вещает.
  • Если погода теплая и ясная – зерно будет крупным.
  • Муравьи спешно среди дня заделывают входы – будет дождь.


Источник: my-calend

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