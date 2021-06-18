Можно ли есть рыбу на Петров пост?

Через неделю после дня Троицы наступает Петров пост, который был установлен в память об апостоле Петре и Павле - входивших в число учеников Иисуса Христа. В 2021 году начало воздержания выпадает на 28 июня, который продлится две недели и завершится 11 июля.
Петров пост является одним их легких постов в году, поэтому можно употреблять рыбу, но не всегда. В понедельник, среду и пятницу - стоит запрет на ее употребление. Также в понедельник нельзя есть еду с маслом, а в среду и пятницу вовсе строгие дни - есть разрешается только сухую пищу. При этом можно есть хлеб, варенье, овощи и фрукты, вместо чая пить компот или воду.
Остальные дни разрешены почти все продукты, кроме молока и мяса. Можно есть все рыбные блюда.
Стоит отметить, что главной целью любого поста, в том числе и Петрова - напомнить верующим об учении Евангелия - главный враг не тот, кто убивает тело, а тот, что поселяется внутри. Часто крещеные люди забывают о своей любви к Богу и ближним, возвращаясь к совершению грехов. Об этом и напоминает пост. Он помогает выработать волю христианина, поскольку через пост человек учится сдерживать телесные нужды, отдавая предпочтение духовным.