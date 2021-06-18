Магнитные бури в июле 2021: когда метеозависимым россиянам придется несладко
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Магнитные бури в июле 2021: когда метеозависимым россиянам придется несладко

3:15:416/18/2021Фото: pixabay.com
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Чтобы уменьшить все возможные проблемы с самочувствием во время магнитных бурь, стоит соблюдать несколько простых правил.

Магнитное поле Земли сильно влияет на психическое здоровье человека, вызывая эмоциональные срывы
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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В июле 2021 года вспышки на солнце прогнозируются 9, 10 и 13 июля. Они будут не такими значительными - в три балла, однако этого достаточного, чтобы повлиять на самочувствие человека, особенное если у него есть хронические заболевания. Предостеречь себя от плохого самочувствия и перенапряжения можно, если заранее знать о возможных колебаниях магнитного поля Земли.

Учеными было проведено исследование, которое показало, что больше половины населения земли чувствительно к колебаниям магнитного поля, от которого самочувствие ухудшается. Больше влиянию подвержены пожилые люди и метеочувствительные.

Магнитная буря может нанести большой вред сердечно-сосудистой системе человека, ухудшая его ее работу, что в результате приносит вред остальным органам.

Также отмечается, что магнитное поле Земли сильно влияет на психическое здоровье человека, вызывая эмоциональные срывы, неустойчивое состояние, возбуждение или наоборот сильное чувство вялости, усталости и раздражительности.

Профилактика здоровья

Чтобы уменьшить все возможные проблемы с самочувствием во время магнитных бурь, стоит соблюдать несколько простых правил.

Во время магнитного волнения лучше отложить сильные физические нагрузки, употребление алкоголя, жирную и сладкую пищу.

Людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо, чтобы рядом были свои лекарства. При этом не стоит увеличивать их дозу, если это не является назначением врача.

Испытывая стресс, успокоиться помогут настойки валерианы или эвкалипта, а также чай с ромашкой. Можно принимать успокаивающие лекарства, но только по совету врача.

Люди с полностью здоровым желудком могут принять половину таблетки аспирина перед началом магнитной бури. Аспирин разжижает кровь и снижает вероятность обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Люди испытывают последствия магнитной бури по-разному: кто-то начинает чувствовать себя тяжело за несколько дней до шторма, кто-то в самый разгар бури.

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