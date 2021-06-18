Можно ли работать в огороде 18 июня на Дорофеев день и что обязательно сделать с сорняками?
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Можно ли работать в огороде 18 июня на Дорофеев день и что обязательно сделать с сорняками?

10:20:496/18/2021Фото: pxhere
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Этот день люди посвящали поиску цветущей сон-травы, или прострела. Цвести он начинал именно сейчас и те, у кого он оказывался, считались счастливчиками, которые могут увидеть ясно свой будущее.

огурец
Проблему пустоцветов нужно было решать сегодня

Этот день, 18 июня. в народе именовался Дорофеевым днем и посвящался поиску мистической и волшебной сон-травы и заговору на огурцы.

Женщины сегодня внимательно осматривали грядки с огурцами и оценивали будущий урожай. Если на растениях было много пустоцветов, то брали старый лапоть и закладывали его в огурцы со специальными словами заговора, суть которого говорила о том, что как часто сплетен лапоть, чтобы также часто росли и огурчики.

Этот день люди посвящали поиску цветущей сон-травы, или прострела. Цвести он начинал именно сейчас и те, у кого он оказывался, считались счастливчиками, которые могут увидеть ясно свой будущее.

Сон-траву можно было собирать только со словами специального заговора, иначе она становилась непригодной. Ее сушили и всегда носили при себе, тогда она дарила вещие сны и защищало владельца. Сон-трава защищала в течение 12 лет от нечистой силы.

Обязательно сегодня в огороде полагалось удалить все все сорняки, тогда они не вырастут больше. Чем тщательнее была проведена работа, тем лучше потом было на огородах.

Запреты на 18 июня

Сегодня строго запрещалось:


  • брать в руки иглы и ножницы, а также ножи
  • подстригать волосы и ногти
  • разговаривать с незнакомцами
  • ссориться и ругаться
  • выходить на улицу после 12 ночи
  • рассказывать о своих дурных снах
  • рассказывать чужие секреты и сплетничать

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