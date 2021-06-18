Почему сон с четверга на пятницу считают вещим? Как его запомнить?

Если вам приснилось что-то с четверга на пятницу, обязательно запомните это во всех мельчайших подробностях, поскольку с наибольшей вероятностью сон сбудется. Лучше всего для запоминания записать сразу как проснулись или на листок, или на диктофон.
Сновидения способны предсказывать будущие отношения, будь то любовные или семейные, а также жизненные события. Их толкование определяется яркостью образа, динамикой, совпадением с действительными персонажами.
Поскольку покровителем пятницы является планета Венера, которая отвечает за чувствительность и материальность жизни, то она же помогает раскрыть интуицию человека, которую он использует, чтобы немного раскрыть тайну над своим будущим. Это и делает сон на пятницу вещим.
Часто грезы с четверга на пятницу содержат в себе скрытые подсознательные желания внутреннего эго. Образы могут подсказать верный шаг или предупредить о некоторых затруднениях.
Чтобы верно понять смысл видения, необходимо обратить внимание на его настроение в целом:
Если сон содержит в себе много света и ярких красок, то скоро будут хорошие изменения.
Черно-белый цвет, полумрак и серые тона говорят о негативных последствиях
Значение снов не всегда точное, вся информация шифруется в знаках и символизме. Стоит обращать внимание, что сон с четверга на пятницу и подобное видение в другие дни недели говорит о разном.