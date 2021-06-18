Кто такой Богдан Титомир?

Сейчас далеко не все знают, что в 90-е Богдан Титомир был кумиром миллионов россиян, а также в некотором смысле новатором. О том, что это за человек и чем он занимается - в нашем материале.
Богдан Титомир - это музыкант, рэп-исполнитель, продюсер, кумир поколения девяностых. Считается, что именно он - один из родоначальников российской рэп-культуры. Как отмечали музыкальные критики 90-х, Титомир сделал массовой эстетику американского хип-хопа со всем ее звучанием. Кроме этого, музыкант ввел моду на широкие джинсы, а также запомнился своими эпатажными образами и поступками. Именно он автор крылатой сейчас фразы “пипл хавает”, которую Титомир произнес в одном из интервью.
Рэпер родился в Одессе в марте 1967 года. Он с раннего детства увлекался музыкой, учился играть на пианино и гитаре, а потом и вовсе поступил в Музыкальное училище имени Гнесиных. Его он не окончил, потому что ушел в армию. После этого известно, что он сотрудничал с легендарной группой “Ласковый май” - делал аранжировки. В конце 80-х Титомир вошел в состав музыкальной группы “Кар-Мэн”, которую покинул через два года, чтобы заниматься сольным творчеством, несмотря на то, что коллектив был очень популярным.
После ухода из группы Титомир стал выступать в качестве рэп-исполнителя и его музыка также стала популярной. Например, на многих канал в прайм-тайм часто крутили песню “Делай как я”, ставшую всероссийским хитом. В результате, Леонид Парфенов снял про него документальный фильм, также исполнителю посвятил длинный сюжет телеканал CNN - это означало, что рэпера заметили даже за границей. Всего за три года Титомир успел выпустить три альбома, которые отличались по звучанию и стилю музыки.
В конце девяностых рэпер внезапно пропал со сцены. Оказалось, что он переехал в Америку, прожил там пару лет, что помогло ему получить вид на жительство. По возвращению на родину Титомир занялся диджеингом и играл в клубах, а в 2006 году выпустил еще один музыкальный альбом, однако он не приобрел такой же популярности, как прошлые пластинки. В период с 2006 по 2011 годы исполнитель выпустил несколько песен совместно с другими артистами, снял клип на трек “Делай как я!”, побывал ведущим телепрограммы совместно с Машей Малиновской, а в 2011 году выпустил свой последний альбом. Также он приложил руку к основанию “Газгольдера” и приметил талант Басты, который в будущем станет владельцем клуба.
Богдану Титомиру не удалось вернуть былую славу, однако 2020 году он принял участие в проекте “Суперстар. Возвращение”, где он стал победителем. По признанию музыканта, он отказался от всех вредных привычек и стал вегетарианцем, кроме этого, он проводит много своего времени в Таиланде, где играет диджей сеты.