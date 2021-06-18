Преображение Господне-2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня

Этот один из двунадесятых церковных праздников в 2021 году состоится 19 августа по юлианскому календарю. О православных традициях и запретах этого дня - в нашем материале.
Преображение Господне - это одно из самых важных событий в жизни Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Спаситель вместе с учениками отправился для молитвы на гору Фавор. Там, во время молитвенных чтений, Сын Господа преобразился, засиял, а одежда, в которую он был одет, стала настолько белой, что на Земле такой цвет невозможно было повторить. При этом явились и пророки: Илия и Моисей, которые также пришли доказать силу и славу Мессии. Ученики поразились преображению Христа, а из облака Бог сказал им, что Иисус - его Сын, и людям нужно слушаться его. Таким образом, преображение явило ученикам божественную ипостась Христа, в котором сочетается божественное начало с человеческим. После этого Спаситель не разрешил ученикам кому-либо говорить о том, что произошло на горе, пока не произойдет его божественное воскресение.
По некоторым данным, Праздник Преображения возник в IV веке на Востоке, а потом распространился по всему миру. На горе Фавор в этом же веке появился первый храм в честь Преображения, который воздвигла Святая Елена, однако позже он был разрушен. Считается, что утвердился празник только в 900 годы нашей эры в Константинополе, а на Западе - вообще в средние века.
Сейчас в православной церкви перед Праздником Преображения священнослужители совершают Всенощное Бдение. В сам праздничный день проходит Литургия. Служители церкви в этот день надевают белые одежды, которые символизируют одежды Христа в тот момент, когда она преобразился. В этот день верующие посещают храмы и молятся. В народе праздник нередко именуют Яблочным спасом, потому что на этот период выпадает сбор урожая. Из-за этого некоторые освящают яблоки в церквях. В православии есть запрет на употребление яблок до праздника, поэтому раньше славяне строго соблюдали его и ели плоды только после того, как их освятили в церкви.
Несмотря на то, что праздник приходится на пост, можно употреблять в пищу рыбу, а также разрешено выпить немного вина. В день Преображения запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, грязной работой, работать в саду или на огороде, вышивать, вязать, строить что-либо, делать ремонт. Кроме этого, нельзя ругаться, участвовать в конфликтах, устраивать шумные вечеринки, сквернословить, думать о негативном или грустном, злиться, обижаться и т.д. Лучше всего провести праздник в молитвах, думать позитивно, вспоминать Иисуса Христа и делать добрые дела. Например, подавать милостыню нуждающимся, заниматься благотворительностью.