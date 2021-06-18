Преображение Господне-2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Преображение Господне-2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня

3:00:496/18/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
0

Этот один из двунадесятых церковных праздников в 2021 году состоится 19 августа по юлианскому календарю. О православных традициях и запретах этого дня - в нашем материале.

Сейчас в православной церкви перед Праздником Преображения священнослужители совершают Всенощное Бдение

Этот один из двунадесятых церковных праздников в 2021 году состоится 19 августа по юлианскому календарю. О православных традициях и запретах этого дня - в нашем материале.

Преображение Господне - это одно из самых важных событий в жизни Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Спаситель вместе с учениками отправился для молитвы на гору Фавор. Там, во время молитвенных чтений, Сын Господа преобразился, засиял, а одежда, в которую он был одет, стала настолько белой, что на Земле такой цвет невозможно было повторить. При этом явились и пророки: Илия и Моисей, которые также пришли доказать силу и славу Мессии. Ученики поразились преображению Христа, а из облака Бог сказал им, что Иисус - его Сын, и людям нужно слушаться его. Таким образом, преображение явило ученикам божественную ипостась Христа, в котором сочетается божественное начало с человеческим. После этого Спаситель не разрешил ученикам кому-либо говорить о том, что произошло на горе, пока не произойдет его божественное воскресение.

По некоторым данным, Праздник Преображения возник в IV веке на Востоке, а потом распространился по всему миру. На горе Фавор в этом же веке появился первый храм в честь Преображения, который воздвигла Святая Елена, однако позже он был разрушен. Считается, что утвердился празник только в 900 годы нашей эры в Константинополе, а на Западе - вообще в средние века.

Сейчас в православной церкви перед Праздником Преображения священнослужители совершают Всенощное Бдение. В сам праздничный день проходит Литургия. Служители церкви в этот день надевают белые одежды, которые символизируют одежды Христа в тот момент, когда она преобразился. В этот день верующие посещают храмы и молятся. В народе праздник нередко именуют Яблочным спасом, потому что на этот период выпадает сбор урожая. Из-за этого некоторые освящают яблоки в церквях. В православии есть запрет на употребление яблок до праздника, поэтому раньше славяне строго соблюдали его и ели плоды только после того, как их освятили в церкви.

Несмотря на то, что праздник приходится на пост, можно употреблять в пищу рыбу, а также разрешено выпить немного вина. В день Преображения запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, грязной работой, работать в саду или на огороде, вышивать, вязать, строить что-либо, делать ремонт. Кроме этого, нельзя ругаться, участвовать в конфликтах, устраивать шумные вечеринки, сквернословить, думать о негативном или грустном, злиться, обижаться и т.д. Лучше всего провести праздник в молитвах, думать позитивно, вспоминать Иисуса Христа и делать добрые дела. Например, подавать милостыню нуждающимся, заниматься благотворительностью.

Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Дочь Урганта в белье в метро возмутила Сеть (фото)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Погибла мгновенно: 19-летняя девушка умерла в метро Москвы
Как спастись от COVID: простейший метод
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Врачи назвали симптомы-предвестники скорой смерти
праздникрелигияцерковьправославныепраздникиПреображение Господне
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отмечаете церковные праздники?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Преображение Господне-2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
    3:00:49 6/18/2021
    Преображение Господне-2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
    Усекновение главы Иоанна Предтечи – 2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
    2:00:31 6/18/2021
    Усекновение главы Иоанна Предтечи – 2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
    Кто такой скамер?
    1:00:04 6/18/2021
    Кто такой скамер?
    Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вместе спустя почти 20 лет
    12:53:54 6/18/2021
    Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вместе спустя почти 20 лет
    Солнце в Раке кардинально меняет любовную жизнь трех знаков зодиака с 21 июня по 22 июля
    12:30:09 6/18/2021
    Солнце в Раке кардинально меняет любовную жизнь трех знаков зодиака с 21 июня по 22 июля
    Сборная Украины победила сборную Македонии со счетом 2:1 на Евро-2020
    11:26:12 6/17/2021
    Сборная Украины победила сборную Македонии со счетом 2:1 на Евро-2020
    Град разрушил дома на Кубани. Власти объявили чрезвычайную ситуцацию
    11:09:08 6/17/2021
    Град разрушил дома на Кубани. Власти объявили чрезвычайную ситуцацию
    Что больше влияет на смерть человека - биология или экология, новое открытие ученых
    11:09:07 6/17/2021
    Что больше влияет на смерть человека - биология или экология, новое открытие ученых
    Собаки растерзали насмерть пенсионерку. Врачи были в шоке от увиденного
    10:54:40 6/17/2021
    Собаки растерзали насмерть пенсионерку. Врачи были в шоке от увиденного
    Локдаун хотят ввести власти Москвы: Карательные меры примут при ухудшении статистики по заболевшим коронавирусом
    10:48:23 6/17/2021
    Локдаун хотят ввести власти Москвы: Карательные меры примут при ухудшении статистики по заболевшим коронавирусом