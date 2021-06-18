Кто такой скамер?
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Кто такой скамер?

1:00:046/18/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Аккаунт скамер создаёт так, чтобы понравиться большинству потенциальных жертв.

Скамер первое время будет отказываться от встреч

Скамеры – новый вид интернет-мошенников, которые в целях наживы играют на человеческих чувствах: желании помочь, дружбе или влюблённости. Зачастую скамер наносит урон не только кошельку жертвы, но и её психологическому состоянию.
В корыстных целях скамер представляется таким, каким его хотят видеть. Для одиноких женщин это «прекрасный принц», для замкнутых подростков «добрый друг», для любителей интернет-игр «полезный знакомый». Скамер может параллельно обрабатывать несколько жертв, представляясь разным человеком для каждой из них.
Встретить скамера в интернете можно где угодно – на тематическом форуме, в соцсетях и блогах. Самыми богатыми на скамеров остаются приложения и сайты для знакомств. Они станут красочным примером для разбора.

Как действует?
Аккаунт скамер создаёт так, чтобы понравиться большинству потенциальных жертв. На фото он помещает то, что ценят практически все – путешествия, занятия спортом, взаимодействия с животными. Эти фото не более, чем постановка, на них может быть даже другой человек.
Поиск жертв начинается с рассылки сообщений, их содержание должно сразу цеплять, чаще всего – комплиментами. Ответивших скамер берёт в оборот: находит их соцсети, изучает жизнь и интересы, чтобы притвориться идеальным. Например, «случайно» цитирует любимую книгу жертвы, о которой та упоминала на своей странице.
Долгие разговоры очаровывают жертв, те хотят быстрее встретиться. Но увы, скамер находит множество предлогов отложить встречу. Нередко скамеры «работают» из мест заключения. Но жертв уверяют, что находятся в командировке или живут за рубежом.
Как только жертва доверилась скамеру, он начинает просить деньги. В ход идут жалостливые истории о серьёзном заболевании у себя или мамы. Иногда скамеры «льют» о заветной мечте купить что-то или просят деньги на билеты, чтобы наконец-то встретиться. Понятное дело, что после перевода средств скамера жертва не увидит.
Иногда во время общения скамер изображает «отдачу», скидывая жертве жалкие суммы «на шоколадку». Некоторые мошенники умудряются месяцами тянуть финансы с влюблённой женщины, обещая всё отдать.

Как уберечься?
Любое знакомство в интернете должно начинаться с анализа аккаунта. У скамера обычно не больше трёх фото. Зато каждое из них «глянцевое», говорящее. Сфера интересов – универсальная, часто это размытые понятия «книги», «автомобили», «активный отдых».
Скамер первое время будет отказываться от встреч. Он не скупится на комплименты, но на рассказы жертвы о себе может отвечать невпопад, потому что не заинтересован в реальной связи.
Какие бы суммы ни просил новый знакомый, какими бы целями их не объяснял – верить ему нельзя. Финансовые просьбы сразу выдают скамера. С ним нужно немедленно прекратить общение, даже если возникли тёплые чувства.
Преследовать жертву скамер не будет – переключится на новую. Главное заблокировать его по всем каналам связи, используя чёрный список и функцию «пожаловаться на спам».

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