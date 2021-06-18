Усекновение главы Иоанна Предтечи – 2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
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Усекновение главы Иоанна Предтечи – 2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня

2:00:316/18/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Служители церкви с вечера служат в красных и бордовых облачениях, символизирующих кровь пророка-мученика.

Дата Усекновения каждый год одна и та же – 11 сентября, в 2021-м это суббота

Христианская традиция считает, что день смерти святого значит больше, чем день его рождения. Поэтому праздники, посвящённые памяти Божиих угодников, совпадают с датой их кончины. Исключение составляет величайший пророк Иоанн Креститель. Церковь отмечает и его рождение, и гибель. Но если первое событие – радостное, то второе полно горечи и скорби. Поэтому Усекновение главы Иоанна – это нетипичный христианский праздник.
Дата Усекновения каждый год одна и та же – 11 сентября, в 2021-м это суббота. Несмотря на день недели, православным полагается соблюдать строгий пост в день кончины Иоанна. Этим праздник отличается от остальных, имеющих статус «великих». На время их проведения посты, наоборот, ослабляются или отменяются вовсе.

Событие праздника
Гибель Иоанна произошла раньше, чем распяли Иисуса Христа – в 32 году. Креститель был нетерпим к грешникам и яростно обличал их злодеяния. Правитель Галилеи Ирод был уязвлен и недоволен этим. Благодаря Иоанну всем стал известен его грех: сожительство с женой родного брата, Иродиадой. Долго терпеть позор Ирод не стал, заключил Иоанна в темницу.
На одном из пиров дочь Иродиады Саломея исполнила страстный танец, который высоко оценили гости Ирода. Тот опрометчиво пообещал Саломее вознаградить её тем, что она попросит. Девушка посоветовалась с матерью. Та, пылая ненавистью к Иоанну, подсказала попросить его голову на блюде.
Ирод был поражён жестокой просьбой, но отказаться от обещания не смог. Он послал слуг в темницу, чтобы те отсекли Иоанну голову. Принесённая на блюде голова пророка, по преданию, продолжала обличать грехи Ирода и Иродиады.
Позже тело Иоанна похоронили его ученики, а голова оставалась у Иродиады, пока благочестивая служанка тайно не закопала её возле Елеонской горы.

Православные традиции
В этот день хорошо посетить богослужение, поставить свечи перед образом Иоанна Крестителя или его отсечённой головы. Служители церкви с вечера служат в красных и бордовых облачениях, символизирующих кровь пророка-мученика.
Иоанн всю жизнь был постником. Питался диким мёдом и личинками саранчи. В память об этом каноны предписывают соблюдать в день Усекновения строгий пост. Под запретом не только мясо, молоко и яйца, но ещё и рыба.
Православная церковь относит Усекновение к одному из дней, посвящённому усопшим воинам. На праздник можно помянуть жертв военных конфликтов, сходить на кладбище.

Запреты дня
В праздник Усекновения нельзя посещать развлекательные заведения, веселиться и танцевать. Ведь именно танцем Саломея заслужила убийство Иоанна.
Под строгим запретом алкоголь. Не стоит плотно наедаться вкусной пищей, даже если она абсолютно постная.
Нельзя предаваться интимным утехам и ходить на свидания. Этот запрет действует в память о том, что Иоанн был девственником.
Народные поверья не разрешают есть круглые продукты, напоминающие голову – арбузы, дыни, тыквы. Но в церковных канонах ничего подобного не говорится.

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