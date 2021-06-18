Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вместе спустя почти 20 лет

С распадом Бранджелины в 2019 году самые известные пары Голливуда 2000-х годов, казалось, ушли в прошлое до шокового воссоединения Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.
Голливудские романы и наша одержимость ими, как известно, не выдерживают испытания временем, поэтому необходимо использовать любую возможность возродить ранее несуществующую сумку звездной пары, пишет yourtango.com.
Bennifer 2.0 самым неожиданным образом возродил ажиотаж таблоидов 2000-х, объединив всех, от поколения TikTok до поколения MTV.
С первых же появлений воссоединения Аффлека и Лопеса - расплывчатый снимок папарацци, на котором актер выходит из дома Лопеса - ностальгия нарастает до апогея.
И теперь, с подтверждением в виде еще одной фотографии папарацци, Беннифер действительно вернулся на ура.
Беннифер была одной из многих пар шоу-бизнеса, от Томката ( Том Круиз и Кэти Холмс ) до Джилленспуна ( Джейк Джилленхол и Риз Уайтерспун ), чей роман разыгрывался на первых страницах Us Weekly, но уникальная шумиха вокруг этой маловероятной пары не имела себе равных до самого начала. конец их трехлетнего романа , всего за несколько дней до запланированной свадьбы.
Мы говорим о музыкальных клипах на яхтах, обручальном кольце с розовым бриллиантом за 2,5 миллиона долларов и нескольких фильмах вместе - все это было снято папарацци, прячущимся в кустах, чтобы мельком увидеть Бена и Джен.
В каком-то смысле уйти от пары было невозможно, но в других случаях была таинственность, которая делала их еще более соблазнительными.
Это было время, когда папарацци разбили лагерь возле дома Пэрис Хилтон, чтобы сфотографировать ее вечеринку.
Теперь востребованные «влиятельные лица» этого поколения устранили необходимость в папарацци, разыгрывая их жизни в Instagram на всеобщее обозрение.
Беннифер закончил свою деятельность в 2003 году. Facebook запустился в 2004 году , и вскоре за ним последовал совершенно новый бренд доступных знаменитостей.
В каком-то смысле возвращение Бена Аффлека и Джей Ло удовлетворило наш постоянный поиск информации, вызвав любопытство и не дав нам всех ответов сразу.
Они интересны, потому что мы не знаем о них всего, а не потому, что знаем.
Бен Аффлек, Дженнифер Лопес и возвращение 2000-хЗатем есть тон ностальгии, который поразили Аффлек и Лопес.
2000-е возвращаются к нам в виде джинсов с заниженной талией и возрождения фандома Бритни Спирс вот уже несколько лет.
Это нормальный циклический характер тенденций; мы никогда не были достаточно креативными, чтобы придумывать что-то новое, поэтому мы просто воссоздаем старые вещи.
Но возрождение нулевых было несколько иным.
Это было столько же об исправлении ошибок нашего прошлого, сколько о признании старых тенденций.
Мы возмещаем ущерб Спирс за то, что она способствовала ухудшению ее психического здоровья, мы возлагаем на Джастина Тимберлейка ответственность за его роль в ее падении, и мы даем Меган Фокс второй шанс стать звездой после критики ее за то, что она призвала к сексуализации женщин. раньше было круто так делать.
Что касается Беннифера, это история о возвращении и возвращении к нормальной жизни, которого мы все жаждали в прошлом году больше, чем когда-либо прежде.
Даже самые циничные из нас могут видеть, что есть что-то обнадеживающее в воссоединении пары, чей разрыв в 17 лет был далек от гладкого плавания.
Брак Аффлека с Дженнифер Гарнер распался в 2019 году после романа с няней и обострения проблемы с алкоголем.
Лопес сама рассталась с Марком Энтони в 2011 году, прежде чем почти брак с Алексом Родригесом закончился шквалом слухов об обмане в начале 2021 года.
Это история, которую вы ожидаете найти в одной из многих посредственных ромкомов, в которых Лопес играл главную роль в период с 2003 года по настоящее время.
Двое бывших возлюбленных воссоединились почти через два десятилетия.
А для остальных из нас дрянной сюжет фильма 2000-х годов кажется немного более достижимым.