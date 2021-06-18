Погода в Бердске 18 июня: зачем в этот день собирать сон-траву?

18 июня в Бердске ожидается теплая, с небольшой облачностью погода. Утро в городе будет солнечным с температурой +18 градусов, к обеду значительно повысится и достигнет отметки + 25 на столбиках термометра, к вечеру воздух прогреется до +29 градусов. При этом ветра практически не будет, только легкий юго-западный ветер не больше 2,5 м/с. Влажность воздуха также будет небольшой, всего 37%.
18 июня в этот день по народной традиции отмечается Дорофеев день. В православной церкви чтят память святого епископа Дорофея Тирского.
Древние славяне верили, что в этот день можно узнать все ответы про свое будущее, в чем помогала сон-трава, наполненная, 18 июня, огромной магической силой.
Самое главное, что с этого дня ночь становилась самой короткой и называлась воробьиной ночью. В праздник крестьяне проводили разные ритуалы, собирали сон-траву и следили какой ветер дует - так определяли будет ли год урожайным.
Сон-трава, собранная в этот праздник, служила сильным нательным оберегом и защищала семейный очаг от разной нечисти. Также она влияла на сны - достаточно было положить ее под подушку на ночь, чтобы приснился пророческий сон.
На Дорофеев день гадали на суженного: перед сном клали под подушку шесть разных цветков, пробудившись, вытаскивали первый попавшийся. Если это был синий цветок - будущий жених веселый, но не богатый. Красный - надежный и состоятельный.