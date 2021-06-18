В океане хоронят только моряков? И вас тоже могут похоронить в гробу и одежде в море

Некоторые рассыпают прах в океане, но можно и захоронить. Большинство из нас ожидает, что либо нас кремируют, а прах развеют в каком-нибудь значимом для нас месте, либо похоронят на кладбище или во дворе церкви. Поэтому удивительно, что закон о захоронениях на самом деле намного более гибкий, чем того требует традиция.
И хотя вы можете подумать, что захоронение в море предназначено только для моряков или военно-морского флота, океан открыт для всех, хотя есть некоторые правила. Во-первых, вы должны получить лицензию на захоронение в море - ее выдают разные органы, в зависимости от вашего местоположения в Великобритании.
Но лицензия выдается на том основании, что орган соответствует строгим критериям. Это включает:
Тело не забальзамировано.
Тело слегка одето в биоразлагаемый материал.
На теле имеется прочная опознавательная бирка с данными похоронного директора.
И не только тело должно быть в определенном состоянии, но и гроб.
Согласно веб-сайту правительства, гроб должен быть изготовлен из твердой древесины хвойных пород и не содержать пластика, свинца, меди или цинка. Излишне говорить, что все, кроме древесины, может нанести вред морской дикой природе.
Помимо того, из чего он сделан, гроб должен быть заполнен дырами и иметь основу из тяжелого металла, чтобы облегчить погружение. Он также должен иметь равномерно распределенный вес, чтобы не подпрыгивать вертикально - в конце концов, мы не хотим пугать рыбаков.
Как и внешняя рама, внутренний ящик или вкладыш должны быть изготовлены из натуральных, нетоксичных и биоразлагаемых материалов, и все это должно выдерживать любые удары и иметь возможность быстро переносить тело на морское дно.
Источник: express.co.uk