В океане хоронят только моряков? И вас тоже могут похоронить в гробу и одежде в море
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В океане хоронят только моряков? И вас тоже могут похоронить в гробу и одежде в море

11:07:226/18/2021Фото: pixabay.com
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Чтобы британца похоронили в море, нужно получить на это лицензию. Каким должен быть гроб, одежда?

Вас могут похоронить в море, если вы будете соблюдать законы о лицензиях, гробах и одежде
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Некоторые рассыпают прах в океане, но можно и захоронить. Большинство из нас ожидает, что либо нас кремируют, а прах развеют в каком-нибудь значимом для нас месте, либо похоронят на кладбище или во дворе церкви. Поэтому удивительно, что закон о захоронениях на самом деле намного более гибкий, чем того требует традиция.
И хотя вы можете подумать, что захоронение в море предназначено только для моряков или военно-морского флота, океан открыт для всех, хотя есть некоторые правила. Во-первых, вы должны получить лицензию на захоронение в море - ее выдают разные органы, в зависимости от вашего местоположения в Великобритании.

Но лицензия выдается на том основании, что орган соответствует строгим критериям. Это включает:

Тело не забальзамировано.

Тело слегка одето в биоразлагаемый материал.

На теле имеется прочная опознавательная бирка с данными похоронного директора.

И не только тело должно быть в определенном состоянии, но и гроб.

Согласно веб-сайту правительства, гроб должен быть изготовлен из твердой древесины хвойных пород и не содержать пластика, свинца, меди или цинка. Излишне говорить, что все, кроме древесины, может нанести вред морской дикой природе.

Помимо того, из чего он сделан, гроб должен быть заполнен дырами и иметь основу из тяжелого металла, чтобы облегчить погружение. Он также должен иметь равномерно распределенный вес, чтобы не подпрыгивать вертикально - в конце концов, мы не хотим пугать рыбаков.

Как и внешняя рама, внутренний ящик или вкладыш должны быть изготовлены из натуральных, нетоксичных и биоразлагаемых материалов, и все это должно выдерживать любые удары и иметь возможность быстро переносить тело на морское дно.

Источник: express.co.uk

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