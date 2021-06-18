Чего нельзя и что можно делать на Троицкую субботу 19 июня: Какие молитвы читать в этот день
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Чего нельзя и что можно делать на Троицкую субботу 19 июня: Какие молитвы читать в этот день

4:45:446/18/2021Фото: pixabay.com
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Накануне в храмах совершается большая панихида, а утром-Божественная литургия за упокой и общее отпевание. Люди, приходящие в церковь, пишут записки с именами умерших и читают поминальные молитвы.

Самое главное в такие дни-посещение церковной службы и обязательное чтение молитв за умерших родственников

В православной вере есть особые родительские субботы, когда необходимо помянуть умерших родственников. В эти дни в церкви проходит богослужение, на которое люди могут прийти помолиться за своих близких. Вечером они проводят поминальные трапезы, с соблюдением христианских традиций.

Ближайший такой день выпадает в субботу 19 июня 2021, перед Троицей.

В Троицкую родительскую субботу существую запреты и традиции, которые необходимо обязательно соблюдать.

Самое главное в такие дни-посещение церковной службы и обязательное чтение молитв за умерших родственников.

Также, накануне в храмах совершается большая панихида, а утром-Божественная литургия за упокой и общее отпевание. Люди, приходящие в церковь, пишут записки с именами умерших и читают поминальные молитвы.

Запреты

Приходя на кладбище, нельзя поминать близких употребляя алкоголь или устраивая пикники рядом с могилами. Церковь считает эти традиции языческими и запрещает их.

Также нельзя оставлять спиртное на могиле, особенно если они часто пили при жизни, так как это может только усугубить положение его души.

Кроме того, нельзя грустить, ссориться, сквернословить и плохо говорить об умершем.

В этот день молиться обязательно. При помощи молитвы можно обратиться к усопшим родственникам или близким людям. Они помогают душам обрести покой, это единственны путь как можно помочь им.


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