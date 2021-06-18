Все молитвы об умерших 19 июня на Вселенскую Троицкую родительскую субботу
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Все молитвы об умерших 19 июня на Вселенскую Троицкую родительскую субботу

5:15:206/18/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Молитвы в этот день обретают особую силу. Они помогают справиться родным в загробном мире с беспокойством, и помогают найти путь.

Молитвы в этот день обретают особую силу. Они помогают справиться родным в загробном мире с беспокойством, и помогают найти путь

Вселенская родительская суббота в православной вере - это особый день, когда можно помянуть умерших родственников или близких при жизни людей. В церкви на родительскую субботу проходит богослужение. Христиане приходят на него и молятся за своих близких. Или едут на кладбище, где тоже читают молитвы. Вечером проводят в кругу семьи поминальные трапезы.

Молитвы в этот день обретают особую силу. Они помогают справиться родным в загробном мире с беспокойством, и помогают найти путь.

В ПЯТНИЦУ НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ


Тропарь, глас 8


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