Все молитвы об умерших 19 июня на Вселенскую Троицкую родительскую субботу

Вселенская родительская суббота в православной вере - это особый день, когда можно помянуть умерших родственников или близких при жизни людей. В церкви на родительскую субботу проходит богослужение. Христиане приходят на него и молятся за своих близких. Или едут на кладбище, где тоже читают молитвы. Вечером проводят в кругу семьи поминальные трапезы.
Молитвы в этот день обретают особую силу. Они помогают справиться родным в загробном мире с беспокойством, и помогают найти путь.
В ПЯТНИЦУ НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ
Тропарь, глас 8
В СУББОТУ НА УТРЕНИ