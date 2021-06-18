Геоудар 18 июня 2021: Какой силы магнитная буря угрожает метеопатам сегодня
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Геоудар 18 июня 2021: Какой силы магнитная буря угрожает метеопатам сегодня

5:45:136/18/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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В продолжении 6 часов жителям планеты следует стойко выдержать проблемы в космической погоде и оберегать свой организм от воздействия магнитной бури.

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Вчера закончился мощный трехдневный геомагнитный шторм, а сегодня, 18 июня 2021 года, в магнитном поле Земли ожидается два момента, когда возмущения силовых характеристик электромагнитного поля будут заметны для человека и окажут некоторое влияние на его организм. Начало суток будет непростым для метеопатов, малая геомагнитная буря начнется в полночь и продлится три часа. В ночное время магнитная буря влияет на сон человека, если вы не уснули до полуночи, то вполне возможно бессоница промучает организм до рассвета. Попейте теплой воды или травяной успокоительный чай, проветрите помещение, постарайтесь расслабиться и заснуть.

Утром не вскакивайте с кровати, полежите, подышите поглубже, сделайте несколько упражнений для суставов ног и рук, пропойте любимую мелодию или песню. В течение дня магнитное поле Земли будет слабо возмущено, сила колебаний магнитосферных силовых характеристик не превысит 2 балла. В 15 часов малая геомагнитная буря начнется над Землей. В продолжении 6 часов жителям планеты следует стойко выдержать проблемы в космической погоде и оберегать свой организм от воздействия магнитной бури.

Физики и медики сделал вывод о том, что колебания в магнитном поле планеты не лучшим образом влияют на организм человека. Мощный выброс протонов и электронов в космос вследствие солнечной вспышки образует так называемый солнечный ветер. При “удачном” стечение обстоятельств потоки ветра попадают в атмосферу Земли и провоцируют реакцию магнитного поля нашей планеты - магнитную бурю.

Каждый человек индивидуально, в зависимости от состояния здоровья, психологического состояния, предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, метеозависим. Магнитные бури повышают вязкость крови, что увеличивает вероятность тромбообразования, снижается кислородный обмен в организме, что ведет к гипоксии тканей, повышению артериального давления. В моменты магнитных бурь растет число инфарктов, гипертонических кризов, возникает сильная головная боль, усиливается мигрень, учащаются приступы астмы.

Стрессоустойчивость организма падает, снижается выработка меланина. Как итог из-за магнитных бурь часто наблюдаем приступы головокружения, нервные срывы, болезненные реакции на яркий свет и громкие звуки. Человек становится слабым и раздражительным, плохо себя чувствует, не может контролировать болезненные расстройства психики. В результате кривая преступлений и суицидов идет вверх.

Что можно посоветовать метеопатам?
Дайте организму передышку, снижайте физическую и умственную нагрузку, принимайте душ утром и ванну с морской солью вечером, увеличьте количество выпиваемой за день воды, ешьте здоровую пищу. Откажитесь от курения и употребления алкоголя хотя бы на время магнитной бури. Чаще бывайте на свежем воздухе, ходите пешком. Очень полезно в периоды нестабильности магнитного поля Земли соблюдать режим дня и душевный покой. Улыбайтесь и с оптимизмом смотрите на жизнь.

Как переживают магнитную бурю наши читатели?
Инна Владимировна, 51 год:
- Самое страшное - растет давление. Слабость в организме, бессилие. Даже руку поднять трудно, все движения - через силу. Болит голова.
Галина Петровна, 64 года:
- Ничего не хочу, всё плохо, настроение никакое, спать и спать. Апатия и слабость. Болит сердце, постоянно боюсь, что остановится.
Ольга Викторовна, 58 лет:
- Сильно болит голова и суставы. Давление скачет. Ноги “горят”, кажется, что температура. Мучает мигрень сильно. Плохо сплю, полночи лежу и вспоминаю прошлую жизнь. Тревожность и какие-то страхи преследуют.

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