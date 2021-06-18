Когда откроется Леруа Мерлен возле ТЦ "Гигант" под Бердском: Называем самую точную дату

Накануне стало известно, когда откроется новый гипермаркет Леруа Мерлен на Бердском шоссе. Об этом сообщил директор магазина Александр Ипполитов в официальном профиле магазина в Инстаграм. По его словам, магазин откроет свои двери 28 июня в 13:00 по адресу Бердское шоссе, 275. Это официальная дата открытия.
Напомним, в настоящее время в городе работают три гипермаркета Леруа Мерлен - в МЕГЕ (ул. Ватутина, 107), на берегу Оби рядом с Димитровским мостом (Фабричный переулок, 11) и в микрорайоне «Родники» (ул. Мясниковой, 35).
Новый магазин рядом с торговым центром Гигант начали строить еще два года назад в 2019 году. Его должны были закончить в прошлом году, но сроки сдвинулись. Общая площадь гипермаркета – 25 тысяч квадратных метров, торговая – 8 тысяч квадратов. Торговый центр находится на участке в 2,7 гектаров. В центре есть два лифта, три эскалатора и стоянка на 347 машин.
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