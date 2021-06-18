Депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника подозревают в незаконном обороте наркотиков

Депутата Законодательного собрания Питера Максима Резника подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК по городу.
"По данным следствия, Резник, обладающий особым правовым статусом, имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, не позднее 9 марта, находясь на территории Санкт-Петербурга, незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство каннабис", - говорится в сообщении.
При этом, официальный телеграм-канал депутата говорит о том, что Резника задержали задержании по делу его родственника Ивана Дорофеева. В канале также сообщается, что в пятницу следователи планируют выходить с ходатайством в суд об избрании депутату меры пресечения. Отметим, что вчера депутат находился в изоляторе временного содержания.
По версии следствия, Резник купил не меньше 18 грамм каннабиса. Было опрошено больше 10 свидетелей по этому делу. Обвинение ему планируют предъявить по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта"), она предусматривает до трех лет лишения свободы. Но первоначально дело расследовалось расследовалось по ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств"), она предусматривает до 8 лет лишения свободы. В это время Резник еще не был подозреваемым. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает ТАСС.