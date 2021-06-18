Центр занятости населения опубликовал новый список вакансий для жителей Бердска. Всего в списке 125 предложений о работе. Разброс заработной платы самый разнообразный - от 16 000 рублей до 80 000 рублей. На самую высокую оплату труда требуется главный бухгалтер в Сочи для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты. А а зарплату до 50 000 рублей требуется учитель информатики, робототехника в экономический лицей Бердска.
Работа в Бердске: Учителя на зарплату в 50 000 рублей разыскивает экономический лицей
9:34:116/18/2021
Центр занятости населения опубликовал новый список вакансий. Всего в списке 125 предложений о работе.
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