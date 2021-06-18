Ковидный больной неделю вымаливает врача на дом в Бердске. Выйти за таблетками не может - за геолокацией следит МЧС

Не может дождаться врача на дом болеющий коронавирусом житель Бердска.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Николай (имя изменено - прим. ред.), при оформлении заявки к нему приехал врач. После приехала ковид-бригада и предоставила для подтверждения болезни тест.
- Я болею ровно 2 недели. Жена и того больше болеет. Врачи приехали во вторник. Сказали, что через день будет результат, но так и не позвонили и не сообщили о нем. Перезвонили почти через неделю и сказали, что у меня ковид. Мы каждый день звоним в больницу и вызываем врача для назначения лечения. Медика нету до сих пор,- поделился своей историей Николай.
Как утверждает бердчанин, он пребывает в недоумении от происходящего.
- Я даже не знаю, что мне пить. Надо было антибиотики принимать или не надо было,- недоуменно произнес житель города.
Кроме того, Николаю даже пришлось покинуть дом и втайне от МЧС поехать в платную поликлинику, чтобы получить хоть какую-то консультацию специалиста.
- Если ты COVID-положительный, то твой номер передают в МЧС. Они тебе звонят и просят установить программу, чтобы отслеживать где ты находишься. Я телефон оставил дома и поехал. А так штраф, по-моему, от 15000 до 30000 тысяч рублей что ли,- заявил бердчанин.
За комментарием "Курьер. Среда. Бердск" обратился к главврачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской. Она попросила контакты семьи, которая не может дождаться вызова врача на дом. Главврач пообещала разобраться в ситуации.