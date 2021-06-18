Мать футболиста Аршавина выселяет его экс-жену из особняка в Санкт-Петербурге

Питерский городской суд встал на сторону матери футболиста Андрея Аршавина. Напомним, мать Аршавина судилась с его тяжелобольной женой Алисой. Женщина страдает аутоиммунным заболеванием. Спорили женщины из-за особняка в Питере – по документам его владельцем является мать Аршавина, но там долгое время проживали сам Аршавин с Алисой и с тремя детьми. Поэтому, бывшая жена категорически не хотела покидать дом.
Но суд отказал Алисе Аршавиной в удовлетворении апелляционной жалобы, поэтому она не сможет и дальше находиться в доме.
Как сообщил адвокат матери футболиста, решение уже вступило в силу поэтому экс-супруга должна его выполнить.
"Через две недели дело вернется в Приморский суд с тем актом, который можно обжаловать. Истец вправе попросить исполнительный лист, который передается в службу судебных приставов. Там, конечно, дадут время на добровольное выселение, а если его не случится — перейдут к принудительному ", - сообщила представитель истца.