Новый ЗАГС у кинотеатра "Орион" построят в Бердске в 2022 году, заявила вице-мэр Жанна Шурова

ЗАГС в Бердске расположен на центральной улице Ленина. Свадебные кортежи не помещаются на маленькую парковку перед зданием, часто парковочный карман бывает занят машинами покупателей двух магазинов, расположенных по соседству с входом в ЗАГС. Невесты в красивых длинных платьях часто вынуждены идти по холоду со стоянки, расположенной на площади Горького. Да и фотографии с торжественной церемонии получаются не торжественные.
«Курьер. Среда. Бердск» уже писал о том, что по отзывам посетителей ЗАГСа Бердска внешний вид и внутренняя обстановка такого торжественного учреждения не соответствует статусу города Бердск.
- Такие красивые невесты в Бердске, и такой невзрачный ЗАГС, нужен новый, - так часто говорят гости торжественных церемоний.
Вчера, 17 июня, вице-мэр города Жанна Шурова сказала, что «в её планах на следующий год — строительство нового здания ЗАГС Бердска». Здание планируется построить на площади для торжественных мероприятий в городском парке возле кинотеатра "Орион".
- Там будет удобно и припарковать машины гостям свадебной церемонии. Нужно сделать два входа, чтобы для регистрации браков был отдельный. И выходили из ЗАГСа не на шумный пешеходный тротуар центральной улицы, а на спокойную площадь,- поделилась планами вице-мэр Бердска Жанна Шурова.