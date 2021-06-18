Бельгия обыграла Данию в групповом этапе группы В Евро-2020 со счетом 2:1

Вчера, 17 июня, состоялся матч в рамках группового этапа группы В между Данией и Бельгией. В итоге, он завершился со счетом 1:2 в пользу бельгийцев.
Изначально команда Бельгии уступала датчанам к перерыву, но потом на замену вышел Кевин де Брейне и все поменял. Датчане вышли вперед благодаря второму самому быстрому голу в истории финальных турниров ЕВРО. Ошибкой в обороне бельгийцев воспользовался Пьер-Эмиль Хейбьерг, который вывел на удар Юссуфа Поульсена, и тот направил мяч низом в сетку по истечении одной минуты и 39 секунд после стартового свистка.
После первого тайма у Бельгии на поле вышел Кевин де Брейне, который сыграл важную роль в атаке, завершившейся ответным голом на 55-й минуте. Вскоре футболист "Манчестер Сити" вывел гостей вперед, нанеся разящий удар низом. Датчане продолжали сражаться. В концовке Мартин Брейтвейт пробил головой в перекладину, а вышедший на замену Матиас Йенсен нанес мощный удар чуть выше цели. Но в итоге сборная Дании осталась без очков по итогам двух стартовых матчей в группе В, сообщает сайт УЕФА.