С разбившимся мотоциклистом на Ducati Иваном Мельниковым прощается Бердск 18 июня 2021 года. Байкера похоронят в селе под Искитимом
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С разбившимся мотоциклистом на Ducati Иваном Мельниковым прощается Бердск 18 июня 2021 года. Байкера похоронят в селе под Искитимом

10:44:116/18/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Двигаясь в потоке на высокой скорости, мотоциклист не смог обогнать затормозившие автомобили и упал. У молодого человека осталась жена и 6-летний сын. Прощание началось в 10.00 в поселке Боровом.

Мотоциклист погиб в центре Бердска
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Стало известно, где и как похоронят 26-летнего мотоциклиста насмерть разбившегося в Бердске.

Напомним, что смертельное ДТП произошло утром 16 июня. Молодой бердчанин на мотоцикле Ducati двигался по улице Ленина Бердска со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Горького. При неустановленных обстоятельствах молодой человек у дома №56 на улице Ленина не справи
лся с управлением и совершил опрокидывание мотоцикла.

Очевидцы события на месте трагедии, установили, что в момент отбрасывания мотоциклист был еще жив.

- Он был жив, откликнулся на мой голос, отозвался, поднял голову, - рассказывала одна из жительниц Бердска.

Другие же бердчане рассказали, что мотоциклист попытался обогнать две машины. Задев одну из них, юноша врезался в столб.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что погибший мотоциклист не имел прав. В этом году он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Камеры фотофиксации выявили 18 нарушений скоростного режима, совершенных этим мужчиной исключительно на легковом автомобиле.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", прощание с мотоциклистом состоится сегодня, 18 июня с 10:00 в траурном зале на ул. Солнечной. Похоронят молодого человека в селе Завьялово Искитимского района.

По информации "Курьер. Среда. Бердск",  насмерть разбился Иван Мельников, который жил в одной из многоэтажек на ул. К. Маркса. Мотоцикл зарегистрирован в Кузбассе, поэтому первоначально решили, что байкер - приезжий. У Ивана Мельникова осталась семья - жена и 6-летний сын.

Редакция искренне соболезнует семье погибшего!

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