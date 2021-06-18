С разбившимся мотоциклистом на Ducati Иваном Мельниковым прощается Бердск 18 июня 2021 года. Байкера похоронят в селе под Искитимом

Стало известно, где и как похоронят 26-летнего мотоциклиста насмерть разбившегося в Бердске.
Напомним, что смертельное ДТП произошло утром 16 июня. Молодой бердчанин на мотоцикле Ducati двигался по улице Ленина Бердска со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Горького. При неустановленных обстоятельствах молодой человек у дома №56 на улице Ленина не справи
лся с управлением и совершил опрокидывание мотоцикла.
Очевидцы события на месте трагедии, установили, что в момент отбрасывания мотоциклист был еще жив.
- Он был жив, откликнулся на мой голос, отозвался, поднял голову, - рассказывала одна из жительниц Бердска.
Другие же бердчане рассказали, что мотоциклист попытался обогнать две машины. Задев одну из них, юноша врезался в столб.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что погибший мотоциклист не имел прав. В этом году он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Камеры фотофиксации выявили 18 нарушений скоростного режима, совершенных этим мужчиной исключительно на легковом автомобиле.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", прощание с мотоциклистом состоится сегодня, 18 июня с 10:00 в траурном зале на ул. Солнечной. Похоронят молодого человека в селе Завьялово Искитимского района.
По информации "Курьер. Среда. Бердск", насмерть разбился Иван Мельников, который жил в одной из многоэтажек на ул. К. Маркса. Мотоцикл зарегистрирован в Кузбассе, поэтому первоначально решили, что байкер - приезжий. У Ивана Мельникова осталась семья - жена и 6-летний сын.
Редакция искренне соболезнует семье погибшего!