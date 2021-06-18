Обязательная вакцинация в Москве: Как отказаться от прививки против коронавируса и законно ли это, ответил юрист
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Обязательная вакцинация в Москве: Как отказаться от прививки против коронавируса и законно ли это, ответил юрист

10:37:466/18/2021Фото: pixabay
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Из-за всплеска коронавируса некоторых граждан не допустят к работе без прививки.

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На днях мэр Москвы Сергей Собянин издал постановление об обязательной вакцинации работников сферы услуг, соцобслуживания и здравоохранения от коронавируса. Некоторые горожане были крайне недовольны этой ситуацией – прививаться они не хотят и пытаются доказать, что прививка – это дело добровольное. Юрист «Правовой команды» Александра Сазонова дала комментарий, насколько законна обязательная вакцинация некоторых категорий граждан.

Согласно постановлению, руководитель организации/индивидуальный предприниматель в срок до 15 июля 2021 года обязан организовать проведение первой вакцинации, а в срок до 15 августа 2021 года уже второй не менее 60% работников от общей численности. Исключение составляют лишь те категории граждан, кто имеет медицинские противопоказания.

В случае возникновения опасной эпидемиологической ситуации главные государственные санитарные врачи субъектов РФ, в частности города Москвы, наделяются полномочиями выносить постановления об обязательном проведении профилактических прививок отдельным категориям или группам граждан.

Работник имеет право отказаться от вакцинации. В соответствии с положениями статьи 76 Трудового кодекса РФ такой отказ влечет за собой отстранение от работы. В период недопущения к работе заработная плата в этом случае не начисляется. Эта позиция была поддержана Рострудом (Письмо от 04.03.2021 №14-2/10/В-2314

Ответственность: Работодатель, допустивший к работе сотрудника, не прошедшего обязательную вакцинацию, может быть привлечен к ответственности по ч.2 ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Сумма штрафа на организацию может достигать 500 тысяч рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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